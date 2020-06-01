Ветер, дожди и грозы. Прогноз погоды на 2 июня

Источник материала: ОНТ

Весенняя прохладно-дождливая погода перекочевала в календарное лето. Заметной смены сезонов не произошло. В начале лета период прохлады и дождей не закончится. Будет дуть северо-восточный ветер. И только ближе к выходным потеплеет.

Завтра погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над юго-востоком Беларуси. Медленно двигаясь в западном направлении, они принесут холодные воздушные массы, сильные дожди, порывистый ветер и грозы. Будьте внимательны и учитывайте это, выходя из дома.

Во вторник будет облачно. Повсеместно пройдут дожди, местами сильные. Влажность до 90%. Ветер северный, северо-восточный порывистый, в отдельных районах – сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать.

К 8 утра температура воздуха составит от +8°C по северной половине до +10°C градусов в юго-восточных регионах. С учетом влажности и порывистого ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее. В середине дня воздух немного прогреется – от +9°C по северу до +17°C в западных районах. К вечеру температура существенно не изменится – от 9°C по юго-западу и северу до +14°C по юго-востоку.

В последующие два дня сохранится влияние атмосферных фронтов и прохлады с севера Европы. Погода – облачная с небольшими прояснениями. Временами дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В среду температура воздуха ночью +4…+9°C, днем +11…+18°C, в четверг на пару градусов теплее. В конце недели подует южный ветер, облаков станет меньше, а солнца, соответственно – больше. Температура повысится – в разгар дня во многих районах – до +20°C, при длительных прояснениях воздух будет прогреваться до +25°C. Но без коротких грозовых дождей не обойдется.

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