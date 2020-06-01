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Летучая мышь залетела в квартиру к минчанину. Смотрите необычные кадры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К минчанину в квартиру залетела летучая мышь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уходя из дома, он оставил окно открытым, а вернувшись, обнаружил рукокрылого. Произошло это в жилом комплексе «Маяк Минска». Специалисты уверяют, что хоть это и большая редкость, но такое возможно.
В Беларуси достаточно большая популяция летучих мышей. Так, только в столице насчитывается около 12 видов. Но контактов с ними все же стоит избегать: летучие мыши могут быть разносчиками различных болезней.
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Новости Беларуси. К минчанину в квартиру залетела летучая мышь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уходя из дома, он оставил окно открытым,...
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