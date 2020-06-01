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В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог

01.06.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США не утихают массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество задержанных по всей стране стремительно растет. По данным местных СМИ, их уже почти 4,5 тысячи.

В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе

В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог

В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог

Больше всего арестованных в Лос-Анджелесе – 930 человек, следом идут Нью-Йорк и Хьюстон. Граждан обвиняют в мародерстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог.

Для борьбы с беспорядками бойцов Национальной гвардии задействовали уже в 21-м штате. Волна протестов охватила свыше сотни городов. В более чем 40 из них введен комендантский час, в некоторых – режим чрезвычайной ситуации. В ходе столкновений с полицией несколько человек погибли, еще десятки пострадали.

В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог

Напомним, массовое недовольство вызвали действия полиции, которые привели к гибели афроамериканца в Миннеаполисе.

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Новости США. В США не утихают массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество задержанных по всей стране стремительно растет. По данным...
 
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