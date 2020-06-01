Работник Академии наук сравнил сторонников Тихановского с нацистами





Фота: Таня Капітонава / «Белсат»









"Белсат" . Журналистка «Белсата» Любовь Лунева на своей странице в социальной сети Facebook задалась вопросом о протестных настроениях белорусов против действующего режима, передает









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«Многие в последнее время «предупреждают»о том, что Тихановский и другие кандидаты не будут защищать белорусскую культуру, независимость, и поэтому не стоит так уж неистово ставить за них подписи. Но Тихановский, как это ни странно, здесь ни при чем. Люди становятся в очередь и, когда их другие спрашивают, куда эта очередь, отвечают: «Ставить подпись против Лукашенко». Не за того или иного кандидата, а против одного», – написала Лунева.





На что в комментариях Петр Петровский ответил: «Такие против Сталина в 1941-1944 гг. жгли много белорусских деревень». В следующем комментарии он также уточнил: «Такие, такие. Надо мою бабушку сводить и спросить, не их ли внуки это курят».





Петр Петровский известен радикально левыми взглядами, он часто выступает во всевозможных шоу на государственных телеканалах, где агитирует за союз с Россией, ностальгирует по советскому прошлому и мечтает о «Большой Евразии». Он автор текстов на ряде малоизвестных пророссийских интернет-ресурсов.



