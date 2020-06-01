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Усовершенствован порядок проведения и контроля внешнеторговых операций
01.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня подписал указ №182, которым внесены изменения в отдельные положения указа №178 от 27 марта 2008 года «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций». Об этом БЕЛТА сообщили в
В соответствии с документом упрощен порядок
Принятие указа будет способствовать сокращению затрат юридических лиц и
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня подписал указ №182, которым внесены изменения в отдельные положения указа №178 от 27 марта 2008 года «О порядке проведения...
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