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Черник не получил в "Иртыше" ни тенге, платить не будут, питание отменили, с клубной базы выселяют

01.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный казахстанский журналист и инсайдер Айдын Кожахмет написал, как обстоят дела в павлодарском "Иртыше", куда зимой перешел белорусский голкипер Сергей Черник.




 
 
Об этом в своем он написал в своем Telegram-канале .

Напомним, накануне "Иртыш" объявил, что снимается с розыгрыша КПЛ и прекращает существование.

"31 мая - День памяти жертв политических репрессий. Символично, что именно в такой день игроков "Иртыша" начинают "репрессировать". Сейчас все объясню по порядку.

Футболисты в этом году еще не получили ни одного тенге. Зарплаты не видели ни казахстанцы, ни легионеры.

Все это время команда жила на клубной базе и ее хотя бы кормили. Но с сегодняшнего дня им отменили питание.

Питание отменили, но на этом издевательства не закончились: из номеров изъяли ложки, вилки, стаканы, полотенце. То есть, даже если игроки закажут еду из кафе-ресторанов, то есть ее все равно нечем.

Во вторник футболистов выселят с базы.

Я начал выяснять, почему клуб решил на такую низость и стал выселять игроков из собственной базы, да еще такими издевательскими методами. Выяснилось любопытное:

База клубу не принадлежит, это частная собственность и владеет ею бывший сотрудник клуба, а ныне генеральный секретарь областной федерации футбола. Клуб ее лишь арендует.

Погодите ругать чиновника-бизнесмена, у него тоже есть свои мотивы. Оказалось, что ФК "Иртыш" уже на протяжении нескольких месяцев также не платит и им за аренду. А в пятницу нынешний директор-ноунейм, приглашенный в клуб ради процедуры банкротства, заявил директору базы, что платить клуб и не собирается. Поэтому хозяин здания отреагировал.

Руководство клуба обещает расселить игроков по другим гостиницам до момента их отъезда, но парни уже ничему не верят. Их ведь обманывали на протяжении всех этих нескольких месяцев. Глава облспорта Марат Айдашев, не краснея и не смущаясь, ранее врал им в лицо, говоря, что все будет хорошо. Что все разговоры о банкротстве и снятии с чемпионата - чушь.

В общем, руководители клуба решили взять игроков измором - не кормить, не платить, лишить ночлега. Ну чем не НКВД 30-х? Выставили рвачами, отобрали все, а теперь морят голодом - классика.

Мне только один вопрос не дает покоя: а аким области в курсе относительно таких методов, которые себе позволяют его люди? Знаю, что меня читают хорошие люди, которые могут донести до него информацию. Надеюсь, он вмешается, написал Кожахмет.
 
 
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Известный казахстанский журналист и инсайдер Айдын Кожахмет написал, как обстоят дела в павлодарском "Иртыше", куда зимой перешел белорусский голкипер Сергей...
 
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