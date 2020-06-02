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Легковой автомобиль горел в Барановичах
02.06.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Возгорание произошло днем 1 июня на на улице Строителей.
Загорание автомобиля на улице Строителей. Фото: Барановичский ГРОЧС
В 13. 31 в ЦОУ Барановичского ГРОЧС поступило сообщение о загорании легкового автомобиля.
– По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение в моторном отсеке, – рассказали Intex-press в Барановичском ГРОЧС. – Угрозы людям и строениям не было.
Фото: Барановичский ГРОЧС
Фото: Барановичский ГРОЧС
В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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Возгорание произошло днем 1 июня на на улице Строителей. Загорание автомобиля на улице Строителей. Фото: Барановичский ГРОЧС В 13. 31 в ЦОУ Барановичского ГРОЧС...
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