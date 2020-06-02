Легковой автомобиль горел в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание произошло днем 1 июня на на улице Строителей.





Загорание автомобиля на улице Строителей. Фото: Барановичский ГРОЧС

В 13. 31 в ЦОУ Барановичского ГРОЧС поступило сообщение о загорании легкового автомобиля.

– По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение в моторном отсеке, – рассказали Intex-press в Барановичском ГРОЧС. – Угрозы людям и строениям не было.





Фото: Барановичский ГРОЧС





Фото: Барановичский ГРОЧС

В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.