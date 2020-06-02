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Легковой автомобиль горел в Барановичах

02.06.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание произошло днем 1 июня на на улице Строителей.

Легковой автомобиль горел в Барановичах

Загорание автомобиля на улице Строителей. Фото: Барановичский ГРОЧС

В 13. 31 в ЦОУ Барановичского ГРОЧС поступило сообщение о загорании легкового автомобиля.

– По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение в моторном отсеке, – рассказали Intex-press в Барановичском ГРОЧС. – Угрозы людям и строениям не было.

Легковой автомобиль горел в Барановичах

Фото: Барановичский ГРОЧС

Легковой автомобиль горел в Барановичах

Фото: Барановичский ГРОЧС

В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  Возгорание произошло днем 1 июня на на улице Строителей. Загорание автомобиля на улице Строителей. Фото: Барановичский ГРОЧС В 13. 31 в ЦОУ Барановичского ГРОЧС...
 
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