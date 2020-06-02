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БНБ-Банк получил 10 млн рублей от ЕБРР для поддержки малого и среднего бизнеса

02.06.2020 11:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

БНБ-Банк получил 10 млн рублей от ЕБРР для поддержки МСБ

Новая кредитная линия предоставлена в национальной валюте за счет собственных средств ЕБРР и является третьим траншем, полученным БНБ-Банком от ЕБРР в белорусских рублях. Объем общего финансирования таким образом достиг 30 млн белорусских рублей. Срок кредитной линии составляет 2 года, что значительно дольше, чем сроки привлечения доступных стабильных средств в белорусских рублях даже на локальном рынке. Привлеченные средства будут направлены исключительно на финансирование малого и среднего бизнеса.

«Заключение кредитного соглашения в белорусских рублях сейчас, как никогда, подтверждает, что международные финансовые институты сохраняют свое доверие не только к национальной валюте Беларуси, но и к банковской системе страны, в том числе своему давнейшему партнеру – БНБ-Банку. В непростых экономических условиях стратегическое партнерство и взаимная поддержка становятся дополнительным залогом стабильности, что, со своей стороны, дает нам возможность оказать своевременную и необходимую поддержку малому и среднему бизнесу частной формы собственности, который, по нашему глубокому убеждению, создает основополагающее долгосрочное экономическое благо страны на многие годы вперед. Хочу выразить особую благодарность уважаемым представителям нашего долгосрочного партнера – ЕБРР и целеустремленной команде БНБ-Банка за такую слаженную работу. В текущих условиях своевременное инициирование и оперативное закрытие данной сделки особенно важно и ценно для нас», – прокомментировал Константин Церетели, Генеральный директор БНБ-Банка.

БНБ-Банк и ЕБРР сотрудничают с 2011 года. За это время между финансовыми институтами был заключен ряд значимых для рынка Беларуси сделок. Помимо линий на кредитование МСБ сотрудничество также включает программы «Женщины в бизнесе», со-финансирования и распределения рисков при кредитовании клиентов БНБ-Банка, торгового финансирования.

О Белорусском народном банке:



Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» (ОАО «БНБ-Банк») основано в 1992 году. Головной офис банка находится в Минске на пр-те Независимости, 87а. Одиннадцать центров банковских услуг БНБ-Банка расположены во всех областных городах Беларуси. Основной акционер – АО «Банк Грузии» (99.98%). БНБ-Банк предоставляет широкий спектр услуг для юридическихи физических лиц. Содействие развитию среднего и малого предпринимательства частного сектора и в целом создание долгосрочного экономического блага страны – основная стратегическая задача банка.

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О Европейском банке реконструкции и развития:



Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, поддерживающей переход к рыночной экономике, а также развитие частной и предпринимательской инициативы в более чем 30 странах мира от Марокко до Монголии и от Эстонии до Египта. Акционерами банка являются 67 стран мира, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк.

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*Партнерский материал, ОАО «БНБ-Банк», УНП: 190704129

Источник: БНБ Банк
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В понедельник, 01 июня 2020 года, БНБ-Банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали новое кредитное соглашение. В рамках многолетнего...
 
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