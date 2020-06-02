COVID уехал, а риски остались: что будет с белорусской экономикой и рублем

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Глобальные площадки – кто первый нажмет на Esc?



Что осталось в арсенале Центробанков? Не так много возможных мер, и инструментарий не отличается разнообразием. Речь идет о равновесных силах, балансе рисков, где последние все же перевешивают.

Макроэкономическая статистика из-за рубежа привычно удручающая, – мир подсчитывает потери. Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала данные, согласно которым, при существующей экономической ситуации, в ближайшем квартале потерять работу может каждый шестой житель Земли (почти 2 млрд. человек), а в общемировом масштабе безработица превысит 17%.

В США 25,07 млн. человек на сегодняшний день получают пособие по безработице

На фоне этих цифр происходит явное смещение вектора внимания в сторону эскалации конфликта между США и Китаем. Стоит отметить, что в свете этих событий, все уже забыли о торговых соглашениях с таким трудом достигнутых до начала пандемии. Трамп продолжает угрожать мерами и санкциями в отношении Китая и в истекшую пятницу перешел к действиям, разорвав отношения с ВОЗ. В своем выступлении он заявил, что ВОЗ не справилась с ее прямыми задачами и США перенаправляет «..финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения».

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Трамп также обвинил Китай и ВОЗ в сокрытии информации о появлении вируса и прямой их вине в том, что заболевание приобрело мировой масштаб. В субботу стало известно, что Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений с ВОЗ. Документ, опубликованный Европарламентом, абсолютно однозначно дает понять, что подобные решения обесценивают все совместные усилия и решения при борьбе с пандемией: «..мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение», – отмечается в документе.

К слову, представленный план Еврокомиссии по созданию фонда (объемом 750 млрд. евро) для восстановления экономики ЕС поддержал евро и отправил на штурм отметки 1,113 в паре с долларом, несмотря на слабую статистику. Я думаю, что ралли по евро ограничено, и начало корректирующего движения можно ожидать по мере публикаций прогнозов и наращивания объема программы выкупа облигаций.

Ожидание ослабления нефти

Фокус сырьевого рынка в ближайшее время сосредоточен на переговорах ОПЕК+. Встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ анонсированы на 9-10 июня. Принятое ранее решение о сокращении добычи на 9,7 млн. баррелей в сутки является приоритетным на ближайшее время, и продление этих условий оказало бы дальнейшую поддержку нефти Brent, и, соответственно, валютам, напрямую зависящим от стоимости сырья. Ожидание встречи отодвигает на второй план отчет Минэнерго США, который показал рост запасов нефти почти на 8 млн. барр. Считаю, что всплеск котировок, который мы наблюдали последние недели, является не более, чем реакцией рынка на геополитику и я ожидаю коррекционного движения к нижней границе 30-31 доллар за баррель.

«90% наших забот касается того, что никогда не случится» – Маргарет Тэтчер

Падение рубля исчерпано?

22 мая состоялась конференция главы ЦБ РФ Э.Набиуллиной, на которой было заявлено о применении в дальнейшем более агрессивного п одхода к снижению ставки – на 100 б.п. и что ожидать этого снижения можно уже в июне. Риском такого снижения может являться прямое влияние на существующий интерес к ОФЗ, который на сегодняшний день поддерживает рубль.



По мнению регулятора, падение рубля уже исчерпано, а уровень инфляции балансирует между 3 и 4% и вряд ли превысит эту отметку до конца года. Как я отмечала ранее, дополнительные продажи валюты остановлены вследствие стабилизации цены Urals на мировом рынке, но режим оперативного реагирования ЦБ сохраняет до 30 сентября.

Главный риск – массовая безработица

Несколько слов о российском ВВП, – самый тяжелый удар пришелся на непромышленные сектора экономики, в частности, пострадали сфера услуг, туризм, торговля. По оценкам специалистов годовое падение ВВП составит от 7 до 10%. Но есть и хорошие новости. Основная заключается в том, что по итогам мая стало понятно, что иммунитет к вирусу у экономики оказался достаточно стойким – идет активное восстановление рубля и сдержанная инфляция.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В чем состоят ключевые риски для экономики нашего главного торгового партнера? К концу апреля, по данным Росстата, число безработных увеличилось до 4,3 млн человек, что составляет 5,8% от числа трудоспособного населения, – сразу на 21% больше, чем год назад, а оборот розничной торговли обвалился на рекордные 23% в годовом исчислении. Я считаю, что главный риск заключается именно в потере рабочих мест. Главный, поскольку от занятости напрямую зависит вся остальная статистика. Уйти от этого риска восточный сосед не может, а сможет ли управлять им? Вряд ли.

Май закончился налоговой неделей, которая оказывала поддержку рублю. Торговый диапазон на уровнях 70,50-72,20 сохранялся практически весь май, что говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к российской валюте. Думаю, в начале июня российский рубль подешевеет, до уровня 73,50. Это окажет давление на белорусскую валюту.

Покой покупается трудом

События экономической жизни последних недель в нашей стране касаются, прежде всего, поддержания стабильного уровня. И, если стоимость белорусского рубля, опирается в значительной степени на восточного соседа, то это абсолютно не исключает уход от последствий пандемии и рисков, с которыми сталкивается экономика. Стабильность национальной валюты на текущих уровнях – 2,40-2,45, особенно поддерживаемая налоговым периодом, несомненно, помогает «выдохнуть» на какое-то время, но не определяет, по моему мнению, тенденцию.

Считаю, что основной риск для рубля сфокусируется именно на рынке труда, отодвинув на второй план иные проблемы и вызовы

По итогам первого квартала текущего года даже Белстат зафиксировал рост безработицы – на уровне 4,1% (4,0% в IV квартале прошлого года). В сравнении с ситуацией в мире цифра очень низкая, и в ее правдоподобность верится с трудом. Правительство идет на упреждение и анонсирует увеличение пособий по безработице и пакет мер по социальной поддержке. Эта никогда ранее не применявшаяся тактика говорит о многом.



Сейчас экономисты сравнивают фактический экономический спад с ожидаемым, и становится очевидно, что фактический спад меньше прогноза. Это является признаком улучшения ситуации в связи со снятием ограничительных мер в РФ. К тому же стимулы, которые были запущены в мировой экономике, имеют не одномоментный, а пролонгированный эффект, но всегда надо помнить, что за каждой цифрой в экономической статистике стоит людской труд и риски конкретных людей.