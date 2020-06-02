«Никакого серьезного плана по смещению Лукашенко у Кремля нет». Эксперт об отношении РФ к выборам

Источник материала: Tut.by

«Ну, и кто из них российский кандидат?», «А костлявая рука Кремля кого из них ведет?», «Он что, за деньги России вписался в выборы?» — эти вопросы в нынешней президентской кампании доносятся отовсюду. Белорусы давно привыкли: в предвыборной гонке участвует действующий президент, провластный кандидат и оппозиция. И при таком раскладе, вроде, все понятно. Но в этом году «что-то пошло не так»: традиционная оппозиция осталась за бортом избирательной кампании, а на первый план вышли те, о ком еще совсем недавно ничего не знали и те, о чьих политических амбициях лишь догадывались .

И в наиболее популярных претендентах или их сторонниках — Сергее Тихановском, Викторе Бабарико и Валерии Цепкало - тут же стали искать «руку Кремля», «деньги Кремля» и «план Кремля». TUT.BY спросил у заместителя главного редактора Carnegie.ru, эксперта по российской внешней политике, Восточной Европе и ее отношениям с Россией Максима Саморукова, есть ли на нынешних выборах «кремлевский кандидат» и насколько официальной Москве вообще интересна сегодняшняя кампания в Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Максим Саморуков, рассуждая об интересе Кремля к белорусским выборам-2020, начинает с того, что в Москве, конечно, устали от Лукашенко, он надоел, он раздражает, он постоянно создает какие-то проблемы. Но все это не меняет одной базовой вещи: главная цель Кремля на белорусском направлении — не допустить сближения Беларуси с Западом, а большего препятствия для этого сближения, чем Лукашенко, придумать невозможно.

— Конечно, Кремль в последнее время все больше становится оторванным от реальности, но я не думаю, что эта оторванность от реальности зашла настолько далеко, чтобы не понимать этой роли Лукашенко. Любой другой лидер, кроме Александра Григорьевича, будет иметь несравнимо больший потенциал для сближения с Западом. И ЕС, и США обязательно этим воспользуются. Любой кандидат во время кампании может сколько угодно изображать себя пророссийским и рассказывать о необходимости дружбы с Россией, но, придя к власти, он окажется в совершенно других обстоятельствах и поведет себя неизвестно как. Конечно, Лукашенко не должен забываться, не должен думать, что он незаменим. Незаменимых у нас нет. Поэтому со стороны Кремля могут быть какие-то информационные атаки, попытки уколоть Лукашенко, подразнить, но никакого серьезного плана по смещению Лукашенко, по замене его на какого-то более выгодного Кремлю кандидата я представить не могу просто потому, что никакого более выгодного Кремлю кандидата в Беларуси нет и быть не может, — говорит Саморуков.

Эксперт считает, что накопленный негативный образ Александра Лукашенко на Западе и его «советскость» создают почти непреодолимые трудности для значимого сближения Беларуси с Западом.

— Например, недавно он съездил в Австрию впервые за много лет. И было видно, как ему это было неприятно, некомфортно, насколько ему все это претило. Найти более подходящий вариант во главе Беларуси для Кремля невозможно, а главное непонятно зачем, если он уже есть, — говорит эксперт.

Рассуждая о «кремлевском кандидате» среди альтернативных Лукашенко претендентов, Саморуков отмечает: за последние 20 лет Кремль вмешивался в выборы на постсоветском пространстве в огромном количестве. И обычно он это делает так, что сомнений в том, что Кремль вмешивается, не возникает.

— Поверьте, когда он будет вмешиваться в белорусские выборы, вы это заметите, потому что уровень тонкости кремлевского вмешательства не стоит переоценивать: он всегда делает это настолько неуклюже, грубо и прямолинейно, что не заметить это невозможно. На этих выборах интересным образом получилось так, что все противники Лукашенко оказались более пророссийскими, чем он сам, — отмечает Саморуков.

Обстоятельства сложились так, что альтернативные претенденты вынуждены занимать более прагматичную по отношению к России позицию, а сам Лукашенко, наоборот, по любому поводу и без из-за накопившихся обид очень раздраженно высказывается в российскую сторону. Если раньше на любых выборах Лукашенко был главным сторонником дружбы с Россией и конкурировал с прозападными оппозиционерами, то в этот раз все выходит наоборот: Лукашенко покупает нефть у США , выстраивает диалог с Евросоюзом , обращается за кредитом куда угодно , только не к Москве и выгоняет «Первый канал» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Но не думаю, что пророссийские высказывания альтернативных претендентов в кандидаты — это признак того, что Кремль кого-то из них поддерживает. Скорее, это показатель того, что эти претенденты понимают, в какой стране живут. Понимают, что белорусское общество довольно пророссийское, и чисто прозападная, антироссийская повестка никогда не работала. Она уже неоднократно опробована в поле, успехов не принесла, поэтому нет смысла ее придерживаться. Их пророссийские высказывания связаны не с кремлевским финансированием, а просто с более адекватным пониманием общественных настроений в стране, — считает эксперт.

Говоря о всей постсоветской политике, отмечает Саморуков, нельзя ставить знак равно между пророссийскими и кремлевскими кандидатами. Кандидат с пророссийской повесткой совершенно не обязательно имеет поддержку Кремля.

— Например, на последних украинских выборах Владимир Зеленский выступал с довольно миролюбивой позицией по отношению к России, но совершенно не был кремлевским кандидатом и наоборот воспринимался очень негативно в Кремле, а Россия продолжала поддерживать Медведчука и его партию, хотя у них не было никаких шансов, но они были кремлевские, а с кремлевскими комфортно. На сегодня Лукашенко не назовешь пророссийским кандидатом, но вот то, что он самый удобный для Кремля кандидат — это несомненно, — считает эксперт Московского Центра Карнеги.