Брачный возраст в Беларуси продолжает расти

Источник материала: Кобринский вестник

В 2019 году в Беларуси заключено 62 744 брачных союза, при этом в большей степени регистрировали свои отношения жители городов.

Для многих молодоженов заключенный в 2019 году брак стал первым. А именно для 43395 мужчин и 41663 женщин.

В 2019 году заключено 879 браков, в которых жених и невеста были в возрасте 60 лет и старше. В целом, белорусы следуют за общеевропейской тенденцией, откладывая регистрацию отношений на более поздний срок: средний возраст вступления в брак за девять лет среди мужчин вырос с 26,5 до 28,3 года, среди женщин – с 24,4 до 26,1 года.

Основная доля браков заключается между гражданами Беларуси. Лишь 6,9% всех союзов зарегистрировано между белорусом (белоруской) и иностранцем (иностранкой) и всего 0,1% – между иностранными женихом и невестой.

Из 87,6 тыс. детей, рожденных в прошлом году, 87,2% появились на свет в зарегистрированном браке. Причем большинство новорожденных – уже не первенцы. Все чаще женщины в возрасте 40-44 лет решаются на прибавление в семействе и становятся многодетными мамами.

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