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Многие этапы в «Формуле-1» пройдут без зрителей

02.06.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Многие этапы в «Формуле-1» пройдут без зрителей

Близок к началу сезон в «Формуле-1», но многие этапы пройдут без зрителей.

Например, болельщиков не допустят на Гран-при Италии. Об этом сообщил мэр Монцы — Дарио Аллеви. Гонка пройдет 6 сентября. Старт сезона в Королевских гонках запланирован на июль. Первые заезды примет Австралия.

Ранее в регламент «Формулы-1» были внесены изменения. В том числе с 2021 года потолок затрат уменьшен со $175 миллионов до $145 миллионов. 

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Близок к началу сезон в «Формуле-1», но многие этапы пройдут без зрителей. Например, болельщиков не допустят на Гран-при Италии. Об этом сообщил мэр Монцы — Дарио...
 
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