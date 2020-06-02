Многие этапы в «Формуле-1» пройдут без зрителей

Источник материала: ОНТ

Близок к началу сезон в «Формуле-1», но многие этапы пройдут без зрителей.

Например, болельщиков не допустят на Гран-при Италии. Об этом сообщил мэр Монцы — Дарио Аллеви. Гонка пройдет 6 сентября. Старт сезона в Королевских гонках запланирован на июль. Первые заезды примет Австралия.

Ранее в регламент «Формулы-1» были внесены изменения. В том числе с 2021 года потолок затрат уменьшен со $175 миллионов до $145 миллионов.

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