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В Telegram-канале МВД появилась информация о нападении с ножом на милиционера
Источник материала: БTОтчаянная попытка избежать наказания обернулась еще большими проблемами. Сегодня в Telegram-канале МВД появилась информация о нападении с ножом на милиционера. Как сообщается, в Гомеле наркоконтроль вышел на 28-летнего местного жителя, который мог быть причастен к приобретению психотропов в интернет-магазине и их продаже. Днем 31 мая мужчину планировалось задержать. Выходя из подъезда многоэтажки, парень заметил оперативников и попытался скрыться. Во время погони понял, что бежать бесполезно. Остановился, достал из кармана нож и стал угрожать милиционерам. Ничем хорошим это не закончилось, нападавшего задержали. Известно, что с собой у молодого человека была бутылка с жидкостью, которая, по заключению экспертизы, содержала психотроп альфа-PVP. Сейчас гомельчанин находится в ИВС. Его действиям следователи уже дали правовую оценку. В итоге возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Известно, что задержанный нигде не работает, в прошлом неоднократно судим по наркостатье.
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Отчаянная попытка избежать наказания обернулась еще большими проблемами. Сегодня в Telegram-канале МВД появилась информация о нападении с ножом на милиционера. Как...
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