Последний звонок для учащихся Несвижчины

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу и субботу для учащихся Несвижчины прозвенел последний звонок.

Торжественные линейки прошли во всех школах района.В этом году первый шаг во взрослую жизнь сделали 573 выпускника: 341 девятиклассник и 231 одиннадцатиклассник. Из них окончили школу с отличием 40 учащихся. Претендуют на золотую медаль — 37, серебряную — 3 выпускника.

В торжественной обстановке прощались с альма-матер и выпускники Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа.





Особенно трогательным и волнующим стал последний звонок для выпускников Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа

Во время информационного марафона «Звонок на последний урок. Выпуск-2020» были подведены итоги внутриколледжного конкурса молодежных лидеров «Учащийся года». В результате большинство голосов набрала кандидатура Юлии Яромич — учащейся И-41 группы, отличницы учебы, победителя областного конкурса «Учащийся года Минской области» и многочисленных научных конференций. Достойную конкуренцию в этом конкурсе ей составили староста И-41 группы, член научного общества учащихся «Постижение», победитель международных научных конференций Ангелина Узварова, учащаяся Н-42 группы, победитель областного этапа республиканского чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Belarus 2020» Анастасия Асташевич, бессменный командир студенческого отряда «АгроПозитив», участник народного инструментального ансамбля «Нясвіжскія лыжкары» Николай Левкевич и первый в истории колледжа участник чемпионата WorldSkills Belarus по компетенции «Дошкольное образование» Ангелина Шарапа.





Победитель конкурса молодежных лидеров «Учащийся года»Юлия Яромич





Благодарность председателя Несвижского райисполкома выпускнику Евгению Шпетному вручает заместитель начальника отдела идеологии, культуры и по делам молодежи райисполкома Михаил Мацель





Учащийся группы Ф-33 Илья Карчик —

обладатель удостоверения «Физкультурник Беларуси»

По итогам внутриколледжного конкурса «Лидер года», победителем в номинации «Учитель года» стала преподаватель Г.В. Евланова — председатель цикловой комиссии дошкольного воспитания. В номинации «Урок года» — преподаватель русского языка и литературы Е.В. Романчук. Почетной грамотой как победитель конкурса «Куратор года» награждена куратор Н-12 группы С.Ю. Извекова, в номинации «Педагогическая дипломатия» — куратор И-41 группы Л.Е. Жигунова, в номинации «Педагогическая поддержка» — куратор Н-42 группы Ж.Г. Радченко, в номинации «Педагогическая этика» — куратор Ф-43 группы Е.И. Козич, в номинации «Новаторство» — группы Д-44 И.А. Чистякова.

Нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь «Выдатнік адукацыі» была награждена заместитель директора колледжа по учебной работе С.И. Курчик.

В рамках торжественного мероприятия Благодарностью председателя Несвижского районного исполнительного комитета награжден боец молодежного отряда охраны правопорядка «Алмаз» Евгений Шпетный. Обладателем удостоверения «Физкультурник Беларуси» государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь за подписью министра спорта и туризма Беларуси стал учащийся группы Ф-33 Илья Карчик. Грамоты Несвижского районного центра культуры были вручены выпускникам, которые 4 года являлись участниками народного инструментального ансамбля «Нясвіжскія лыжкары» — Владу Черепанову, Максиму Скороходу, Павлу Бакшуку, Александру Казаку, Николаю Левкевичу, Вячеславу Глушаку и Даниилу Флерьяновичу. За активное участие в молодежной жизни района Татьяна Ковалевич, Антон Барковский и Алексей Гурецкий были отмечены Благодарностями РК ОО «БРСМ». Грамоты Несвижского городского молодежного центра получили Татьяна Ковалевич, Татьяна Ракуть, Анастасия Мазало, Данута Ермолицкая, Любовь Кузьмичонок, Елизавета Пикта, Алексей Гурецкий, Александр Казак, Владислав Черепанов.





Куратор И-41 группы Л.Е.Жигунова со своими

выпускниками

Отдельную благодарность в честь завершения 2019/2020 учебного года администрация и педагогический коллектив колледжа выразили родителям учащихся. В этот непростой год они были рядом, оперативно решая вопросы, помогая и защищая своих детей от вызовов времени. Особенное «спасибо» от администрации и преподавателей Светлане и Александру Шинтарь, Татьяне Праженик и Марине Субботиной.

Подготовила Наталья ЕРМОШЕНКО.