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Что удивило в барановичских автобусах и маршрутках брестчанку

02.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В редакцию Intex-press обратилась девушка, недавно переехавшая на постоянное место жительства из Бреста в Барановичи. Практически сразу на нее произвел впечатление общественный транспорт. Горожанка рассказала Intex-press о том, что можно было бы улучшить и что ее приятно удивило.

Что удивило в барановичских автобусах и маршрутках брестчанку

Расположение компостеров в барановичских автобусах. Маршрут №5. Фото: Алена ПЕТРУЧИК

Из Бреста я приехала на станцию «Барановичи-Центральные», и мне нужно было найти автобусную остановку, чтобы добраться в центр города. Это оказалось нетрудно — все расположено рядом.

Цена на билет у водителя автобуса оказалась такой же, как и в Бресте — 65 копеек. Однако меня удивило неудобное расположение компостеров. Чтобы пробить талон, нужно обязательно либо просить кого-то, кто сидит рядом с компостером, либо самой перегибаться через одно, а то и два сиденья, практически ложась на сидящих людей.

В такой ситуации соблюдать правило социального дистанцирования никак не получится: либо ты сам вплотную приближаешься к людям, либо талон пройдет минимум через двух человек. Поездив на общественном транспорте несколько дней, я поняла, что это не единичный случай, а такая планировка во многих автобусах.

Отмечу, что в Бресте компостеры расположены на поручнях автобуса или троллейбуса и пробить талон можно никому не мешая. Кстати, мне казалось, что в таком крупном городе, как Барановичи, тоже должны быть троллейбусы. Но оказалось, здесь хватает автобусов и маршрутных такси.

Что удивило в барановичских автобусах и маршрутках брестчанку

Расположение компостеров в брестских автобусах. Маршрут №5. Фото: Алена ПЕТРУЧИК

Приятно удивила цена на проезд в маршрутке: 60–70 копеек, когда в Бресте – 1,20 руб. Но мне до сих пор так и не удалось понять, как правильно пользоваться этим видом общественного транспорта, чтобы на тебя не «косились» люди. В Барановичах никто не останавливает маршрутку на остановке, подняв руку. А подъезжая к нужной остановке, никто не просит водителя остановиться.

Я предположила, что для всех маршрутных такси каждая остановка общественного транспорта обязательна, как и для автобусов. Спросить об этом у водителя не представлялось возможности, поэтому я до сих пор пользуюсь маршрутками интуитивно.

Хотелось бы узнать подробнее о специфике Барановичского общественного транспорта, чтобы не выбиваться из толпы.

Комментарий автопарка

Intex-press связалась с «ОАО Автобусный парк г. Барановичи» и попыталась разъяснить ситуацию.

– Маршрутные такси в нашем городе обязаны останавливаться на каждом остановочном пункте, расположенном по маршруту следования, — пояснил Олег Мазур, заместитель начальника отдела экономики и перевозок.

– Один из главных критериев, влияющий на цену за проезд, — это дальность следования. Более продолжительные маршруты будут стоить 70 копеек, менее продолжительные — 60. Стоимость проезда не должна превышать 15% от рентабельности.

По вопросу неудобного размещения компостеров в салонах автобусов, в автопарке сообщили, что учтут замечания пассажиров. В течение четырех месяцев, при техническом обслуживании автобусов, размещенные в неудобных местах компостеры (на оконных рамах над двойными сиденьями) будут перенесены в более удобные места.

 
Теги: Брест
 
 
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  В редакцию Intex-press обратилась девушка, недавно переехавшая на постоянное место жительства из Бреста в Барановичи. Практически сразу на нее произвел впечатление...
 
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