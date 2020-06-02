Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках программы "Город удобный для каждого" командой стажёров под руководством Виталия Плисюка создана карта объектов велонфраструктуры г. Бреста .

Бреста" alt="Энтузиасты создали большую карту велоинфраструктуры Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1591090816216461.jpg" style="width: 750px; height: 553px;">



Карта содержит большинство объектов велоинфраструктуры г.Бреста по состоянию на 01.06.2020

Включает в себя велопереезды и фотоматериалы (353 фото).





Обозначения цветом:

Зелёный - пригодные для езды на велосипеде;

Желтый - большинство "велодорожек", условно пригодных для использования по назначению;

Красный - инфраструктурное недоразумение;

Черной - нечто, имеющее признаки велодорожки, но по тем или иным причинам ею не ставшее.