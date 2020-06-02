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Энтузиасты создали большую карту велоинфраструктуры Бреста

02.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках программы "Город удобный для каждого" командой стажёров под руководством Виталия Плисюка создана карта объектов велонфраструктуры г. Бреста.

Бреста" alt="Энтузиасты создали большую карту велоинфраструктуры Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1591090816216461.jpg" style="width: 750px; height: 553px;">

Карта содержит большинство объектов велоинфраструктуры г.Бреста по состоянию на 01.06.2020

Включает в себя велопереезды и фотоматериалы (353 фото).

Энтузиасты создали большую карту велоинфраструктуры Бреста

Обозначения цветом: 
Зелёный - пригодные для езды на велосипеде; 
Желтый - большинство "велодорожек", условно пригодных для использования по назначению; 
Красный - инфраструктурное недоразумение; 
Черной - нечто, имеющее признаки велодорожки, но по тем или иным причинам ею не ставшее.

 
Теги: Брест
 
 
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  В рамках программы "Город удобный для каждого" командой стажёров под руководством Виталия Плисюка создана карта объектов велонфраструктуры г. Бреста. Карта...
 
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