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Энтузиасты создали большую карту велоинфраструктуры Бреста
02.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках программы "Город удобный для каждого" командой стажёров под руководством
Бреста" alt="Энтузиасты создали большую карту велоинфраструктуры Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1591090816216461.jpg" style="width: 750px; height: 553px;">
Карта содержит большинство объектов велоинфраструктуры г.Бреста по состоянию на 01.06.2020
Включает в себя велопереезды и фотоматериалы (353 фото).
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В рамках программы "Город удобный для каждого" командой стажёров под руководством Виталия Плисюка создана карта объектов велонфраструктуры г. Бреста. Карта...
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