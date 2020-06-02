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Правоохранителями в течение суток раскрыты две кражи

02.06.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками уголовного розыска Ляховичского РОВД в течение дежурных суток раскрыто два преступления. Первый факт кражи металлолома из частного подворья с марта числился как нераскрытый. У жителя Баранович со двора родительского дома, расположенного в деревне Гончары, были похищены металлические столбики и несколько газовых плит. Общий вес пропажи составил около 250 кг.

Правоохранителями в течение суток раскрыты две кражи

Сыщикам удалось выйти на след предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 48-летний и 61-летний жители соседней деревни. Установлено, что в поисках легкой наживы 48-летний сельчанин «прогуливался» по близлежащим деревням и высматривал бесхозное имущество. В одним из частных подворий внимание мужчины привлекли сложенные у гаража металлические предметы. Об этом он рассказал своему знакомому. Через некоторое время приятели ночью на лошади приехали в деревню и загрузили металлолом в повозку, после чего уехали никем незамеченными.

Правоохранителями в течение суток раскрыты две кражи

В этот же день в дежурную часть райотдела обратился 65-летний пенсионер и рассказал, что отлучился всего на пару часов. Вернувшись, обнаружил, что из его дома пропали 55 рублей, продукты питания, одеколон и документы, которые хранились на полке в шкафу. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители.

Милиционеры выяснили, что мужчина ненадежно закрыл дверь своего жилища. Этим и воспользовался злоумышленник. Фигурант был задержан оперативниками по горячим следам. Им оказался 44-летний ранее судимый сельчанин.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что на украденные деньги мужчина успел купить спиртное и пригласить друга для совместного распития. В момент застолья, которое происходило в общественном месте, к кампании подошли сотрудники милиции. В ходе беседы с правоохранителями мужчина сознался в содеянном и рассказал, что зашел к пенсионеру для того, чтобы одолжить денег. Когда понял, что хозяина нет дома, решил "поискать" их сам. Сельчанин без особого труда открыл дверь и «похозяйничал» в жилище. Прихватил с собой не только деньги и продукты питания, но и документы, которые во время распития спиртного зачем-то порвал.

По двум фактам краж действиям фигурантов следователями дана правовая оценка.

Необходимо следовать несложным, но эффективным рекомендациям, чтобы минимизировать риск проникновения в дом непрошеного гостя:

– не оставляйте на видных местах ценные вещи, технику, деньги;

– крепкие двери с современными сложными замками, решетки и ставни максимально затруднят доступ в дом непрошенным гостям;

– попросите соседей присматривать за домом и сразу же сообщать о подозрительных лицах.

Наиболее действенным способом защитить свое жилище и имущество от злоумышленников является ее оборудование охранной сигнализацией с выводом на пульт центрального наблюдения подразделений Департамента Охраны МВД Республики Беларусь.

Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова, 
фото Ляховичского РОВД

 
 
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  Сотрудниками уголовного розыска Ляховичского РОВД в течение дежурных суток раскрыто два преступления. Первый факт кражи металлолома из частного подворья с...
 
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