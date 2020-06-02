Горецкий РОВД – о документах, по которым продлевается срок действия

Источник материала: Горецкий вестник

Информация о документах, по которым продлевается срок действия

Абзацем вторым пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 2020 г. № 172 «О продлении срока действия документов» (далее — Указ) установлено, что срок действия справок и других документов, выданных заинтересованным лицам, в том числе при осуществлении административных процедур, продлевается на три месяца, если срок таких справок и других документов истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г.

Во исполнение пункта 2 Указа издано постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2020 г № 299 «О документах, срок действия по которым продлевается» (далее — постановление).

Под действие Указа и постановления подпадают следующие документы:

— паспорт гражданина Республики Беларусь;

— вид на жительство в Республике Беларусь;

— удостоверение беженца;

— документ о приглашении иностранного гражданина;

— специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства;

— а также ряд иных документов, выдаваемых подразделениями по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел (далее — ПГиМ).

В этой связи срок действия документов, выдаваемых ПГиМ и включенных в приложения 1 и 2 постановления, продлевается на три месяца, если срок действия таких справок и других документов истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно.

Подробную информацию можно получить у сотрудников подразделений по гражданству и миграции области.

Информация для граждан Украины

В соответствии с постановлением № 362 от 13 мая 2020 года Кабинета Министров Украины, вступающим в силу 1 сентября 2020 года, из Приложения к Соглашению между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан в качестве документа для въезда, следования транзитом и нахождения на территории Республики Беларусь исключен паспорт гражданина Украины старого образца, заполненный рукописным образом.

При предъявлении в подразделение по гражданству и миграции с 1 сентября 2020 года паспорта гражданина Украины старого образца для осуществления административных процедур, предусмотренных перечнем Указа Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», в приеме документов будет отказано в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

Одновременно информируем, что с 1 сентября 2020 года въезд и пребывание граждан Украины в Республике Беларусь по паспорту старого образца влечет привлечение данных лиц к административной ответственности по части 1 статьи 23.55 КоАП Республики Беларусь.

ОГиМ Горецкого РОВД