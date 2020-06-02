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Виктория Бекхэм получила миллион фунтов после отказа петь в Spice Girls
Источник материала: ОНТ
Известная британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм заработала почти миллион фунтов за воссоединение с группой Spice Girls, при этом отказавшись петь в коллективе. Подробности
Супруга футболиста Дэвида Бекхэма получила 20% от лицензионных соглашений, доходов с рекламы и продаж фирменных товаров Spice Girls.
Тем временем модельный бизнес Виктории, подчеркивает источник, не приносит прибыли уже несколько лет. За прошлый год убытки компании Бекхэм составили 12 млн фунтов.
В 2019 году участницы группы Spice Girls провели гастрольный тур из 13 концертов и заработали 4,5 миллиона фунтов.
Фото: PA / Empics Sport
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Известная британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм заработала почти миллион фунтов за воссоединение с группой Spice Girls, при этом отказавшись петь в коллективе....
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