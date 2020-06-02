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Назван лучший игрок 11 тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
По традиции, после окончания 11 тура Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока. На этот раз им стал Павел Савицкий.
Полузащитник брестского «Динамо» появился на поле в матче против «Руха» на 65-й минуте при счете 1:1 и кардинально повлиял на исход встречи. За короткое время Савицкий отличился дважды и вывел свою команду вперед – 3:1. Итог матча подвел еще один вышедший на замену игрок – Денис Лаптев. Павел Савицкий впервые назван лучшим игроком тура.
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По традиции, после окончания 11 тура Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока. На этот раз им стал Павел Савицкий. Полузащитник брестского...
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