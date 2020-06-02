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Назван лучший игрок 11 тура чемпионата Беларуси по футболу

02.06.2020 13:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван лучший игрок 11 тура чемпионата Беларуси по футболу

По традиции, после окончания 11 тура Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока. На этот раз им стал Павел Савицкий. 

Полузащитник брестского «Динамо» появился на поле в матче против «Руха» на 65-й минуте при счете 1:1 и кардинально повлиял на исход встречи. За короткое время Савицкий отличился дважды и вывел свою команду вперед – 3:1. Итог матча подвел еще один вышедший на замену игрок – Денис Лаптев. Павел Савицкий впервые назван лучшим игроком тура. 

Фото: www.pressball.by

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По традиции, после окончания 11 тура Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока. На этот раз им стал Павел Савицкий.  Полузащитник брестского...
 
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