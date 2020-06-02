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Савиных: многие акции в преддверии выборов проводятся под воздействием извне с целью повлиять на политику Беларуси

02.06.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Складывается впечатление, что многие акции во время нынешней президентской кампании в Беларуси проводятся под воздействием извне с целью повлиять на ее внутреннюю и внешнюю политику. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Савиных: многие акции в преддверии выборов проводятся под воздействием извне с целью повлиять на политику Беларуси

Парламентарий прокомментировал обстановку, которая складывается в Беларуси во время сбора подписей при выдвижении кандидатов в президенты. "Иногда возникает ощущение, что многие акции в конечном итоге происходят под влиянием внешних игроков, центров силы, которые хотели бы повлиять на внутреннюю и внешнюю политику Беларуси в своих интересах. Этого не может допустить ни одно государство мира. Поэтому подобные попытки воздействия по понятным причинам будут, безусловно, пресекаться", - отметил Андрей Савиных.

Беларусь - молодое государство, хоть и с большой историей, и многие государственные, в том числе демократические, общественные традиции в стране формируются прямо сейчас. "Их история не насчитывает больше 30 лет. Формирование таких общественных традиций требует времени и возможно только в том случае, если все участники этого процесса ведут себя корректно и работают на консолидацию, а не на разъединение общества", - подчеркнул парламентарий.

"Если это условие не соблюдается, то возникает огромное количество бессодержательных конфликтов, и в конечном итоге позитивного развития не происходит. Скорее наоборот, общество деградирует в своей способности работать сообща в интересах страны в целом. Этих тенденций ни в коем случае допускать нельзя", - добавил Андрей Савиных.

Некоторые эксперты проводят параллели между событиями в Беларуси и США, где происходят беспорядки и погромы: в городах введен комендантский час, президент Дональд Трамп заявил о готовности использовать армию. Андрей Савиных считает, что аналогию можно провести только в части необходимости пресечения радикальных действий, которые несут угрозу жизни и имуществу мирных граждан. "События в Беларуси и США совпадают по времени, но, по сути, принципиально разные. То, что сейчас происходит в Штатах, является конфликтом между различными социальными группами, которому трудно найти мирное разрешение. Более того, как мне кажется, эти противоречия, в том числе расовые, используются различными группами американского истеблишмента, которые в настоящий момент находятся в очень жестком противоборстве. Мира между ними, скорее всего, быть не может, кому-то придется уйти. И это очень сильно обостряет ситуацию", - полагает парламентарий.

 
 
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