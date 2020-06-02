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Каким ветром задуло главу КГБ в кабинет Лукашенко

02.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политологи второй день гадают, о каких ветрах вчера туманно говорил Александр Лукашенко на встрече с председателем КГБ. И о чем свидетельствует пассаж, что, мол, членам избирательных комиссий уже начали поступать угрозы.

Каким ветром задуло главу КГБ в кабинет Лукашенко
Кажется, ответ нашелся. 

Волонтеры кампании "Свежий ветер" разослали членам избирательных комиссий письмо, которое начинается так:

"Уважаемый/ая _________________ !

Скоро в Беларуси объявят выборы президента и начнется формирование избирательных комиссий. Вы уже были членом избирательной комиссии, поэтому мы обращаемся лично к Вам".

Далее перечисляются сложности момента: эпидемия, экономический кризис, готовящийся референдум по Конституции, распахнутые интеграционные объятия России, -- все те моменты, которые делают предстоящие президентские выборы в каком-то смысле судьбоносными. 

В связи с этим активисты напомнили членам избиркомов, что по статье 192 Уголовного кодекса РБ нарушение законодательства о выборах, референдуме, […] а это: подлог документов по выборам, референдуму…, либо нарушение тайны голосования, либо заведомо неправильный подсчет голосов, или иное искажение результатов голосования, совершенные лицом, входящим в состав ЦИК, избирательной комиссии, или иным лицом […] наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

"Мы призываем Вас – не участвуйте в этом преступлении!

Мы не знаем, принимали ли Вы раньше участие в фальсификациях, но мы хотим верить, что Вы честный человек. Даже если Вы в своей жизни совершили неправильный поступок, то ещё есть время не усугублять положение и не участвовать в подрыве жизнеспособности страны:

- откажитесь от участия в работе избирательной комиссии;

- не поддерживайте своих коллег в подобном решении;

- не принуждайте своих подчинённых к этому.

Если по каким-либо причинам Вы не можете отказаться от участия в работе избирательной комиссии, мы призываем Вас требовать письменных приказов от начальства в том случае, если они принуждают Вас к любым незаконным действиям. Никто не вправе требовать от Вас нарушать закон и становиться соучастником преступления.

Вы также можете сообщить нам о любых формах принуждения и незаконных действиях в отношении вас и ваших коллег в ходе подготовки и проведения выборов на электронный адрес: kanstytucyja.bel@gmail.com"

Таким образом, это не тот ветер, которого надо бояться. Это хороший ветер. Ну если, конечно, ты не приготовился на свой лад переиначить волю наро .
 
 
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Политологи второй день гадают, о каких ветрах вчера туманно говорил Александр Лукашенко на встрече с председателем КГБ. И о чем свидетельствует пассаж, что, мол,...
 
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