«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О сокровищах Беларуси под открытым небом. В Минске 2 июня развернулась фотовыставка раритетов Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

















Экспозицию разместили на ограждении парка Челюскинцев. На 70 фотобаннерах – наше историко-культурное наследие. Это монеты, оружие, национальный костюм, произведения изобразительного искусства, книги, драгоценные металлы, награды, музыкальные инструменты и многое другое.





О прошлом своей родины надо, конечно, знать и помнить. Я сама учитель истории и знаю, что это очень важно.





Должны мы знать нашу историю, наше прошлое. Это интересно и любопытно.













Баннеры сопровождает текстовая информация на белорусском, русском и английском языках. Выставка должна стать настоящим путеводителем по отечественной истории сквозь века.