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В Беларуси расскажут, как остановить «проедание» финансовой подушки
Источник материала: БДГ
Бесплатный практический онлайн-семинар «
Семинар организуют Битрикс24 и агентство интернет-маркетинга Wide-Web.
Авторы проекта говорят, что уже больше десяти лет системно выстраивает отделы интернет-маркетинга и продаж с впечатляющим результатом. Они внедрили уже более 200 сайтов и CRM-систем, запустили рекламу общим бюджетом более миллиона долларов. И теперь хотят поделиться опытом.
О чем будут говорить на семинаре?
Спикеры
Что даст семинар?
Кому будет полезен семинар?
Всем, но в первую очередь – собственникам и директорам, а также руководителям отделов продаж и маркетинга.
Что нужно сделать, чтобы принять участие в семинаре?
Забронировать место. Для этого пройдите регистрацию по
На фото: Виталий Волоско
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Бесплатный практический онлайн-семинар «Перезагрузка24: Как остановить «проедание» финансовой подушки?» пройдет 5 июня в 12:00.
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