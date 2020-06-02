В Беларуси расскажут, как остановить «проедание» финансовой подушки

Бесплатный практический онлайн-семинар « Перезагрузка24: Как остановить «проедание» финансовой подушки? » пройдет 5 июня в 12:00.

Семинар организуют Битрикс24 и агентство интернет-маркетинга Wide-Web.

Авторы проекта говорят, что уже больше десяти лет системно выстраивает отделы интернет-маркетинга и продаж с впечатляющим результатом. Они внедрили уже более 200 сайтов и CRM-систем, запустили рекламу общим бюджетом более миллиона долларов. И теперь хотят поделиться опытом.

О чем будут говорить на семинаре?

Как поднять продажи в кризис или правильно оптимизировать затраты на маркетинг.

Как настроить отдел продаж – на реальных примерах.

IP-телефония: как меняются компании после подключения.

Как грамотно оптимизировать расходы на развитие сайта и продвижение в поиске.

Спикеры

Кирилл Тавониус – сооснователь агентства Wide-Web. Объяснит, как не допустить «кассовый разрыв», как нарастить продажи и оптимально сокращать рекламный бюджет.

Виталий Волоско – руководитель отдела продаж Wide-Web. Даст план из семи шагов, как сделать так, чтобы продажи в кризис пошли в гору.

Ольга Маскалюк – интегратор Битрикс24 в Wide-Web. Проведет мастер-класс по настройке в Битрикс24 семи интсрументов в отдел продаж.

Андрей Шестопалов – директор BIXIOM. Покажет, как IP-телефония меняет бизнес-процесс компании в целом и отдела продаж в частности.

Дмитрий Шакайло – ведущий SEO-специалист Wide-Web. Научит, в каких нишах нужно вкладывать в поисковое продвижение и как наладить расходы на рекламу.

Что даст семинар?

2,5 часа практической информации.

Чек-листы и пошаговые инструкции.

Инструменты для оптимизации расходов и повышения продаж.

Бонусы от организаторов.

Кому будет полезен семинар?

Всем, но в первую очередь – собственникам и директорам, а также руководителям отделов продаж и маркетинга.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в семинаре?

Забронировать место. Для этого пройдите регистрацию по ссылке – времени это займет не больше пары минут.

На фото: Виталий Волоско