В Гомельской области пассажирка ударила таксиста молотком по голове

Источник материала: Tut.by

Под Гомелем женщина ударила таксиста молотком, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 30 мая. Установлено, что 54-летняя женщина вызвала такси, чтобы доехать из областного центра в одну из деревень Гомельского района. Подъезжая к месту назначения, женщина внезапно ударила водителя по голове молотком.

— К счастью, удар был слабый, поэтому потерпевший отделался ушибом. Мужчина быстро сориентировался и отобрал у пассажирки молоток. После этого он вызвал милицию и удерживал женщину до приезда следственно-оперативной группы, — рассказали в отделе уголовного розыска.

По словам задержанной, ей нужны были деньги. Женщина решила, что самый простой способ быстро разбогатеть — отобрать выручку у таксиста. Преступление она спланировала заранее, специально взяв с собой молоток.

Следователи возбудили уголовное дело за разбой. Известно, что женщина ранее неоднократно судима за имущественные преступления.