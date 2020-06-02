В 70 лет выглядит, как юная манекенщица. Секреты питания и ухода за собой вечно молодой Веры Вонг

Источник материала: Tut.by

Вера Вонг… Даже те, кто далеки от мира моды, наверняка слышали о знаменитых «свадебных платьях от Вонг» — одно из них стало мечтой героини «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Вера не только создает удивительные вещи, она и сама — удивительная. Например, как ей удается выглядеть в 70 выглядеть такой тонкой и звонкой? Отбросим версии про то, что она ведьма и про фотошоп (насчет первого ничего неизвестно, насчет второго — конечно, без него дело не обходится) — и узнаем, как питается и ухаживает за собой прекрасная китаянка. Этой информацией она поделилась с изданием Harper’s Bazaar .

Привычка № 1: не загорать

Увы, это очевидно: Вера Вонг сама признает, что главная заслуга ее внешнего вида — это гены. Ее родители тоже были стройными людьми с хорошей кожей, которые выглядели моложе своего возраста. Добавим к этому, что в юности Вонг всерьез занималась фигурным катанием.

Правда, Вера бережно относится к тому, что дала ей природа и спортивная закалка. Например, она никогда не загорает.

— Меня не увидеть на пляже. Спросите любого, кто путешествует со мной. Я всегда защищаюсь от солнца и предпочитаю многослойные наряды. Напоминаю сама себе Лоуренса Аравийского! — шутит Вонг.

Привычка № 2: не пропускать завтрак

Режим питания для Вонг еще несколько десятилетий назад составил японский врач Хироми Шинья. Изучить его методику более подробно можно, прочитав книгу «О вреде „здорового питания“, или как дожить до 100 лет, не болея».

Что мы знаем точно, так это то, что Вере Вонг он посоветовал плотно завтракать: дизайнер любит съесть утром яйца с сосиской из курицы, а также йогурт со свежими фруктами. По выходным — копченый лосось с лимоном и зерновым хлебом. Как видите, никаких пророщенных зерен и смузи из молока молодого единорога.

Привычка № 3: разнообразный обед… и даже пицца

Дизайнер отмечает, что никогда не пропускает приемы пищи: ей нужна энергия, иначе «мозг не будет работать».

В фаворитах Веры Вонг сашими с коричневым рисом, салат из артишоков с рыбой, курица с брокколи на пару. Скромно? Факт. Но при этом дизайнер ежедневно балует себя кусочком пиццы, предварительно промакивая ее салфеткой, чтобы убрать излишки жира. Вонг признается, что эта привычка не прибавила ей ни киллограмма. А еще у Веры есть секретная кладовка, куда она старается не заглядывать, правда, для этого «почему-то всегда находится повод». Там хранятся ее любимые чипсы.

Дизайнер не запивает еду, а пьет воду в перерывах между приемами пищи. Единственным «запрещенным» напитком в ее рационе оставалась диетическая кола, на она отказалась и от нее. Не потому что боялась поправиться, а потому что вредно. Вонг шутит, что это расставание было самым трудным в ее жизни.

Правило № 4: ужин до 19.30

Вера Вонг не ест поздно вечером, а до 19.30 может себе позволить немного рыбы или мясного тар-тара.

Правило № 5: меньше значит лучше

Возможно (да нет, точно) Вонг рассказывает об уходе за своим телом далеко не все. Она утверждает, что ее любимый принцип: «Меньше значит лучше». И говорит, что пользуется бюджетными средствами: «Все что делаю, это наношу на тело детское масло Johnson’s baby, а на лицо — увлажняющий крем Clinique».

Звучит просто. Как думаете, стоит попробовать?