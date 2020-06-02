Названо место с самыми чистым воздухом на планете

Источник материала: Tut.by

На Земле нашли регион с самым чистым воздухом, который практически не изменен из-за человеческой деятельности. Об этом говорит опубликованное в журнале PNAS исследование от Государственного университета Колорадо (США).



Фото: Kathryn Moore/Colorado State University

Воздух, в котором отсутствует аэрозольное загрязнение — результат деятельности человека — обнаружили в пограничном слое атмосферы, питающем нижние облака над Южным океаном (совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду).

Ранее ученые предполагали, что обнаружить такой регион на планете очень сложно (если не невозможно) — все из-за обусловленного человеческой деятельностью изменению климата. Но исследование показало, что управляющие свойствами облаков над Южным океаном аэрозоли взаимосвязаны с биологическими процессами в воде.

« Популярная механика » уточняет: Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов и отложений питательных веществ с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан является одним из немногих мест на Земле, которые минимально затронуты антропогенной деятельностью.