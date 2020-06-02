ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названо место с самыми чистым воздухом на планете

02.06.2020 16:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Земле нашли регион с самым чистым воздухом, который практически не изменен из-за человеческой деятельности. Об этом говорит опубликованное в журнале PNAS исследование от Государственного университета Колорадо (США).


Фото: Kathryn Moore/Colorado State University

Воздух, в котором отсутствует аэрозольное загрязнение — результат деятельности человека — обнаружили в пограничном слое атмосферы, питающем нижние облака над Южным океаном (совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду).

Ранее ученые предполагали, что обнаружить такой регион на планете очень сложно (если не невозможно) — все из-за обусловленного человеческой деятельностью изменению климата. Но исследование показало, что управляющие свойствами облаков над Южным океаном аэрозоли взаимосвязаны с биологическими процессами в воде.

«Популярная механика» уточняет: Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов и отложений питательных веществ с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан является одним из немногих мест на Земле, которые минимально затронуты антропогенной деятельностью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее ученые предполагали, что обнаружить такой регион на планете очень сложно (если не невозможно).
 
Новости дня
Новости разные
 
У задержанных на пикете в Гродно прошли обыски. Одного из них перевели в СИЗО на Володарского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика