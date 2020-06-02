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Названо место с самыми чистым воздухом на планете
Источник материала: Tut.by
На Земле нашли регион с самым чистым воздухом, который практически не изменен из-за человеческой деятельности. Об этом говорит опубликованное в журнале
Воздух, в котором отсутствует аэрозольное загрязнение — результат деятельности человека — обнаружили в пограничном слое атмосферы, питающем нижние облака над Южным океаном (совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду).
Ранее ученые предполагали, что обнаружить такой регион на планете очень сложно (если не невозможно) — все из-за обусловленного человеческой деятельностью изменению климата. Но исследование показало, что управляющие свойствами облаков над Южным океаном аэрозоли взаимосвязаны с биологическими процессами в воде.
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Ранее ученые предполагали, что обнаружить такой регион на планете очень сложно (если не невозможно).
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