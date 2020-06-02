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У задержанных на пикете в Гродно прошли обыски. Одного из них перевели в СИЗО на Володарского

02.06.2020 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции задержаны девять человек. У четверых из них прошли обыски. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента в Гродно, задержаны девять человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков Сергей, Василий Бобровский и Артем Саков.

Саков содержится в ИВС в Гродно, остальные — в столичном ЦИП на Окрестина.

Вечером 1 июня закончился трехдневный срок с момента задержания Тихановского и еще семи человек. На свободу никто из них не вышел. Как пояснил TUT.BY Валентин Стефанович, это значит, что срок содержания под стражей без предъявления обвинения им продлен до 10 суток.

— После истечения 10 суток (до вечера 8 июня) им обязаны предъявить обвинение или освободить, — рассказал правозащитник. Он добавил, что по имеющейся у них информации, обвинение пока не предъявлено.

Вечером 1 июня стало известно, что в Гродненской квартире Владимира Наумика прошел обыск. По его результатам были изъяты ноутбук, флешки. Обыск проводили сотрудники милиции.

Обыски также прошли в квартирах у Евгения Розниченко, Сергея Колмыкова, Василия Бобровского.

Днем 2 июня правозащитникам стало известно, что Вергилий Ушак переведен из изолятора на улице Окрестина в СИЗО № 1 на ул. Володарского.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Вечером того же дня Сергея Тихановского, а также еще семь задержанных перевезли из Гродно в Минск в изолятор временного содержания на ул. Окрестина.
В Гродно пропала одна из машин команды Тихановского, владелец заявил об угоне. Что известно о задержанных

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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«После истечения 10 суток (до вечера 8 июня) им обязаны предъявить обвинение или освободить», - говорит правозащитник. Он пояснил, что по имеющейся у них информации,...
 
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