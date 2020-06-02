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Кочанова опустила статус главы парламента ниже плинтуса. Чтобы стать премьер-министром?
Источник материала: Партизан
По разным причинам вокруг персоны Натальи Кочановой в последний месяц возник странный ажиотаж. Но что на самом деле представляет из себя полюбившаяся Лукашенко чиновница?
На прошлой неделе при общении с работниками МТЗ глава государства в который раз привел в пример Кочанову: «Вот я часто говорю: Наталья Ивановна, за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину».
Однако СМИ обратили внимание на персону чиновницы по другому поводу. Поскольку Лукашенко объявил, что еще до выборов назначит исполняющего обязанности премьер-министра, то стали гадать, кто может стать новым главой правительства. И Кочанова называется одной из вероятных кандидатур.
«Белорусский партизан» рассказывает, что на самом деле представляет из себя чиновница и есть ли у нее шансы на кресло премьер-министра.
Кочанова как вице-премьер и глава Администрации президента
Председателя Новополоцкого горисполкома назначили вице-премьером по социальным вопросам в 2014 году. Приехавшая из провинции чиновница запомнилась на этом посту не принятыми в столичной среде подобострастными высказываниями в адрес Лукашенко («Я вижу, насколько мудрые решения у главы нашего государства»), которые совмещалась еще и с риторикой, вызывавшей возмущение в широких слоях населения.
Кочанова отстаивала «антитунеядский» декрет №3, заявляла о слишком низком пенсионном возрасте, считала нормальным нищенские зарплаты молодых специалистов («Вы все государевы люди и должны понимать ситуацию в стране»).
Обычно от слишком топорно действующих чиновников Лукашенко со временем избавляется. Но по каким-то причинам Кочанова Лукашенко полюбилась, и в 2016 году он повысил ее до главы Администрации президента.
На этом посту чиновница запомнилась, прежде всего, выполнением прямых поручений президента. Ездила с проверками по предприятиям в регионах, увещевала чиновников за невыполнение планов, извинялась перед Pussy Riot.
По большому счету, публичную работу Кочановой можно было сравнить с действиями личного помощника президента. Чиновница окончательно закрепилась среди любимчиков Лукашенко и стала участвовать в неформальных мероприятиях вроде Венского бала. «Кочанова Наталья Ивановна – симпатичная, худенькая. В отличие от многих наших чиновниц», – отмечал Лукашенко.
С более важным участком работы дела у главы Администрации президента были намного хуже. Под конец работы Кочановой на этом посту вопросы по кадровой политике стали возникать даже у Лукашенко.
Это при ней произошли такие казусы, как пересаживание Валерия Малашко в кресло министра здравоохранения всего через месяц работы главой Минтруда и лишь три месяца работы Леонида Пеньковского председателем Оршанского райисполкома.
Но публично Кочанова ответственность за допущенные промахи на себя не брала. Во время знаменитого разноса в Орше, когда была уволена верхушка правительства во главе с Кобяковым, чиновница не стала защищать министров, а скорее присоединилась к их обвинению.
Кочанова как председатель Совета Республики
С самого момента образования по решению Лукашенко верхняя палата парламента в Беларуси не играет в общественно-политической жизни страны какой либо существенной роли.
Формально Совет Республики не подчиняется президенту и даже при определенных обстоятельствах (госизмена) может рассмотреть вопрос о его отставке. Но по существу пост председателя верхней палаты носит сугубо церемониальный и представительский характер. Занимающие его чиновники задействованы, в том числе, в международных структурах, чтобы говорить там от имени Беларуси и демонстрировать некую демократичность и парламентаризм в нашей стране.
Но за полгода Кочановой в новой должности со статусом председателя Совета Республики произошли удивительные катаклизмы. Чиновница словно и не меняла прежнюю работу. Глава верхней палаты парламента, к примеру, решала проблему с вырубкой Грушевского сквера в Минске и публично отчитывалась перед Лукашенко о результатах проверки предприятий в Светлогорске.
Прежние председатели Совета Республики вели себя по-разному. Но трудно вспомнить, чтобы главы формально независимой ветви власти опускались до выполнения довольно мелких указаний Лукашенко. Непросто припомнить, чтобы, к примеру, Михаил Мясникович прочесывал район накануне приезда президента и потом отчитывался перед ним.
Так действительно ли кандидатура Кочановой может рассматриваться на пост премьер-министра? Кажется, что даже такой человек как Лукашенко, ищущий простых и примитивных ответов на сложные вопросы, на самом деле отдает себе отчет, что такой вариант несерьезен.
С другой стороны, зная кадровую политику Лукашенко, исключать ничего нельзя. В начале 2000-х главой правительства успел побывать такой странный персонаж как Геннадий Новицкий. Некомпетентность преданного президенту исполнителя на новом посту была очевидна, но уволили его только через два года после назначения.
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По разным причинам вокруг персоны Натальи Кочановой в последний месяц возник странный ажиотаж. Но что на самом деле представляет из себя полюбившаяся Лукашенко...
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