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Анатолий Сивак: фиксируются факты, когда на самом деле цель – не сбор подписей, а спровоцировать беспорядки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реализация в Минске ряда градостроительных проектов и ситуация в городе в целом обсуждались 2 июня на встрече Александра Лукашенко с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска
Председатель горисполкома Анатолий Сивак заверил, что в Минске готовы принимать все меры для того, чтобы ничто не нарушало привычный темп жизни обычных горожан.
Анатолий Сивак, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Итак, в Беларуси продолжается кампания по сбору подписей потенциальных кандидатов в президенты. Но далеко не все, похоже, используют этот период, чтобы заручиться законной поддержкой народа, а, напротив, устраивают провокации и призывают к беспорядкам. Сценарий до боли знаком и избит, равно как и известно отношение государства и общества к подобным вещам. Спокойная и безопасная жизнь – главное достояние нашей страны, и белорусы это ценят. И государство эту самую безопасность гарантирует.
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Анатолий Сивак: фиксируются факты, когда на самом деле цель – не сбор подписей, а спровоцировать беспорядки
Новости Беларуси. Реализация в Минске ряда градостроительных проектов и ситуация в городе в целом обсуждались 2 июня на встрече Александра Лукашенко с...
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