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Александр Лукашенко на встрече с Анатолием Сиваком: «Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реализация в Минске ряда градостроительных проектов и ситуация в городе в целом обсуждались 2 июня на встрече Александра Лукашенко с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, Президент поинтересовался у градоначальника в целом обстановкой в столице.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я так смотрю на них: чистенькие, убранные, удобные, уютно. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся – не хочу. Но вот же неймется кому-то.
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Александр Лукашенко на встрече с Анатолием Сиваком: «Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске»
Новости Беларуси. Реализация в Минске ряда градостроительных проектов и ситуация в городе в целом обсуждались 2 июня на встрече Александра Лукашенко с...
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