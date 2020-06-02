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В Минске умер подросток, который потерял сознание в бассейне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске умер подросток, который потерял сознание во время плавания.
Как
После извлечения из воды юноше оказали неотложную помощь, затем подросток был госпитализирован. Предварительно, парень хотел проплыть под водой 50 метров, но потерял сознание.
Следователями были проведены осмотры, изъяты пробы воды, опрошены работники комплекса, медработники, изучены записи камер видеонаблюдения.
Позже
Весной 2019 года в Климовичском районе утонула 13-летняя девочка.
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Новости Беларуси. В Минске умер подросток, который потерял сознание во время плавания. Как сообщает Следственный комитет, 30 мая в одном из оздоровительных...
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