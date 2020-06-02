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Авто из Европы: кому еще дали право на льготную растаможку

02.06.2020 18:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Согласно указу, норма о возмещении 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств, распространяется также и на родителей (усыновителей, удочерителей), опекунов (попечителей) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Документ принят в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, отмечает пресс-служба.

Ранее такое возмещение пошлин, налогов было предусмотрено для инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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