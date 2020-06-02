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Компания «Яндекс» представила четвертое поколение беспилотных автомобилей

02.06.2020 18:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Яндекс» показала новое поколение беспилотных автомобилей, созданное в сотрудничестве с компанией Hyundai.


Новая беспилотная Sonata — результат совместной работы «Яндекса» и инженеров Mobis, одного из подразделений концерна Hyundai-Kia. Электронные блоки управления автомобиля были доработаны Mobis для более эффективного взаимодействия с технологией беспилотного управления. Инженеры «Яндекса» в свою очередь усовершенствовали набор сенсоров.


Появились камеры с разным фокусным расстоянием, а радары теперь расположены на крыше и позволяют системе различать еще больше машин впереди и за автомобилем. Лидары на передних крыльях могут еще лучше «видеть» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора. Например, при выезде из двора на улицу, по сторонам которой припаркованы другие машины.


Первые беспилотные Sonata уже проходят тестирование на улицах Москвы, а до конца 2020 года парк «Яндекса» пополнит сотня таких автомобилей. Помимо тестирования в российской столице, часть из них будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе (Татарстан), а часть также присоединится к автопарку компании в США. В перспективе созданные совместными усилиями «Яндекс» и Mobis беспилотные автомобили планируется использовать в каршеринговых компаниях.

 
 
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Компания «Яндекс» показала новое поколение беспилотных автомобилей, созданное в сотрудничестве с компанией Hyundai.
 
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