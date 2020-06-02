Дождливо и холодно: прогноз погоды на 3 июня

Источник материала: ОНТ

В первые дни лета погода оказалась на редкость пасмурной, дождливой и холодной. Средняя суточная температура - на 1-7 градусов ниже нормы. Циклон «Изольда», который уже несколько дней кружит над Беларусью, пока не уходит.

Завтра, 3 июня, погодные условия в стране будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над югом Беларуси. Медленно двигаясь вдоль наших южных границ в юго-западном направлении, они продолжат нести холодные воздушные массы и дожди. Не забываем зонт.

В среду облачно с прояснениями. Дожди. На юго-западе - грозы. Влажность до 80%. Ночью и утром туман ухудшит видимость до километра. Ветер переменных направлений умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К 8 утра температура воздуха составит от +9°C по юго-западу до +11°C по восточной половине. С учетом влажности и порывистого ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее. В середине дня воздух немного прогреется – от +12°C по юго-западу до +17°C в восточных районах. К вечеру температура существенно не изменится - от +9°C в Брестской области до +16°C в Витебской.

В четверг ненастная погода сохранится. Будет облачно с небольшими прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +4…+9°C, днем +13…+18°C. Начиная с пятницы погода начнет улучшаться – под влиянием воздушных масс с юго-запада Европы. Температура в середине дня +17…+23°C. Кратковременные дожди пройдут лишь местами. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. В выходные за окном будет намного комфортнее, чем сейчас.

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