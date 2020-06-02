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Футболист сборной Беларуси перешел в минское «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником
Ранее 31-летний футболист выступал за «Гомель» и солигорский «Шахтер», состав которого покинул на прошлой неделе.
Сергей Матвейчик является бронзовым призером молодежного чемпионата Европы. В составе национальной сборной он провел 13 матчей.
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Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Сергеем Матвейчиком.
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