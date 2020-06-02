Гонконг повторяет судьбу Крыма – Bloomberg

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После того, как Китай подтвердил, что он проигнорирует законодательство Гонконга, чтобы распространить на город свой новый закон в сфере безопасности, медиа-магнат и демократический активист Джимми Лаи написал в Twitter, что его родной город, который когда-то был британской колонией, стал "похожим на Берлин времен предыдущей Холодной войны". К сожалению для Лаи и других либералов в автономии, он, вероятно, ошибается. Если уж и проводить какие-то параллели, то это будет сравнение с тем, как Россия не так давно решила аннексировать украинский Крым, пишет пишет Bloomberg.





Как и в случае демарша Владимира Путина, который он устроил во времена политической турбулентности в Киеве и после Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, лидер Китая Си Цзиньпин тоже совершил оппортунистически с точки зрения избранного им времени и стратегии. Демократическое движение в Гонконге был ослаблен пандемией COVID-19, что сократило массовое сопротивление очередному шагу на встречу взятия города под контроль Пекина. И так же как и Путин, Си Цзиньпин пошел на это, хорошо понимая, что его поступок может отравить отношения с Западом на много лет.





Окончательный текст китайского закона о безопасности еще не утвержден. Чиновники допустили, что ради успокоения бизнес-сообщества и заверения ее в сохранении экономических свобод в Гонконге, они могут смягчить формулировки. Это может сократить протесты за рубежом. Но то, как китайские дипломаты "троллят" США за массовые протесты сейчас, может говорить, что Си Цзиньпину на самом деле уже все равно. Ситуация в Гонконге, конечно, отличается от тех, которые были в Крыму и Берлине. Например, потому что китайский суверенитет над городом не подвергается сомнению. КНР также воздержалась от отправки дополнительных войск в Гонконг (гарнизон Народной освободительной армии был в городе за долго до начала протестов).





Китай становился менее терпеливым и более агрессивным в своих отношениях с миром еще до прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году. Администрация Дональда Трампа, однако, назвала Китай "стратегическим соперником" в своей доктрине национальной безопасности только в 2017 году, начав торговую войну еще через год. Но изменение подходов Пекина к Гонконгу стало признаком смены, которая беспокоит соседей Китая, а также Европу, которая оказалась между двух огней в противостоянии двух больших держав. Это то же "кино", которое она уже видела с Россией. И оно не заканчивается покорностью Пекина перед победным Западом.





"Китай, по крайней мере в Европе, до этого времени рассматривался как более ответственный и предсказуемый актер, чем Россия", - говорит бывший государственный секретарь по европейским делам Португалии Бруно Макайс. Решение Си Цзиньпина игнорировать западное недовольство относительно Гонконга в сочетании с появлением так называемой дипломатии "боевого волка" с начала распространения COVID-19 указывают на то, что различие между Москвой и Пекином исчезает.





"Это крымский момент для Китая", - считает бывший португальский дипломат. Лаи указывает на эти сходства тоже и надеется, что США осознают изменения в Пекине и мобилизуют усилия, чтобы остановить посягательства на самоуправление в Гонконге так же решительно, как в 1948 году, когда Сталин попытался взять под советский контроль весь Берлин.









Если США и другие международные силы не остановят Си в Гонконге сейчас, то следующими под доминирование Пекина попадут Тайвань и другие американские интересы. Президент Гарри Трумэн отправил массивный воздушный флот на поддержку Западного Берлина под советской блокадой, проведя четкую красную линию для экспансии СССР в Европе.





Лаи отмечает, что, как и в случае Холодной войны соревнование между США и Китаем сейчас - это конфликт противоположных ценностей. Он убежден, что либералы Гонконга - естественный союзник для Америки в этой битве. Они могут распространить свои общие ценности среди китайцев, которые живут на материковой части страны. Это может даже убедить их восстать против режима Коммунистической партии, по мнению предпринимателя.





"Но партия использует эту возможность, чтобы атаковать Тайвань, если решит, что США не имеют желания сдерживать Китай. Гегемония США в Азии будет полностью дискредитирована", - считает Лаи. Проблема для Лаи и других либералов в Гонконге, которые смотрят на Запад, в том, что как и в Украине, американская угроза войной, которая заставила Сталина оставить Берлин в покое, сегодня отсутствует. Нет никаких войск США на местах. И Седьмого кавалерийского полка не будет.





Скорее всего, США наложат санкции и визовые ограничения для определенных китайских чиновников, так же, как они поступили с Россией после того, как Путин оккупировал Крым. Эти меры причинили боль российской экономике и формализовали все более враждебные отношения с Западом, которые до сих пор не улучшились. Но они не убедили Путина отказаться от своей политики. Этот опыт дает понять Европе, как события будут разворачиваться и в случае с Китаем.





Несмотря на глобальную пандемию и напряженные трансатлантические связи, Трампу будет труднее добиться международной реакции, чем Обаме шесть лет назад. Если Си Цзиньпина не удастся уговорить покинуть Гонконг в покое, Запад снова будет бессилен. Он не сможет остановить его или заставить отступить с помощью вредных для обеих сторон санкций. "Риском будет возникновение ситуации, подобной Крыму", - сказал бывший посол Франции в Китае Жан-Маре Рипер.









Для Си Цзиньпина насаждение своей воли крупнейшему финансовому центру в мире было политической необходимостью. Как и предыдущие поколения коммунистических лидеров в Пекине, Си строил легитимность Компартии в основном на способности выполнить обещание "национального воссоединения" после того, что в партии называют "веком унижения со стороны Запада". Этот период начался во время первой Опиумной войны 1839-1842 годов, в которой Китай потерпел поражение и был вынужден признать, что Гонконг отошел Великобритании.





Целый корпус национального музея в Пекине посвящен истории колониального унижения и тому, как Компартия героически смогла все исправить после 1949 года. Постоянная выставка была открыта в 2011 году и после того обновлялась, чтобы отразить достижения Сы Цзиньпина после прихода к власти в 2012 году. Она называется "Дорога к объединению". Бывший помощник Госсекретаря США Дэниел Рассел считает попытки Си Цзиньпина исполнить популярную среди китайцев миссию объединения родины одним из многих отголосков агрессии России в Крыму. А "силовое проектирование власти в момент слабости дома" - это еще одно такое эхо.





В 2014 году у Путина были проблемы с низким рейтингом. Два года назад он вернулся к власти. Но его действия казались очень хилыми. А еще он не смог спасти режим пророссийского президента Виктора Януковича в соседней Украине, "которая некогда была колонией" России. Путин обвинил США в организации демократических протестов в Киеве, приведших к свержению режима Януковича.





Еще одно эхо, по мнению Расселла, заключается в том, что поведение Си Цзиньпина в Гонконге, так же как руссиян в Крыму, - это шаг, который ни одна другая страна не способна отменить. Сейчас Конгресс и администрация Трампа рассматривают санкции против Пекина. Существует и много отличий между Крымом и Гонконгом. Путин аннексировал полуостров в Черном море. Но большинство правительств мира все равно считает его юридически частью Украины.





Решение же о том, что Китай владеет Гонконгом, было принято еще в 1984 году. Позднее соглашение с Великобританией создало гарантию, что Пекин будет уважать формулу "одна страна - две системы" в течение 50 лет, то есть до 2047-го. Теперь Китай нарушает этот принцип. И много людей в городе выступают против этого.





Также население Гонконга не очень радо перспективе быть поглощенным большим соседом, в отличие от Крыма. Экономические ставки тоже очень высоки, учитывая статус Гонконга как глобального финансового центра. Это может объяснить, почему Пекин колебался с идеей жестко подавить демократическое движение в Гонконге вплоть до теперь. Агрессия может уничтожить впечатление юридической независимости города, которая делала его привлекательным для иностранных банков и компаний.