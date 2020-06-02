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Брюссель призывает освободить Сергея Тихановского и Николая Статкевича

02.06.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брюссель призывает освободить Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других активистов, попавших за решётку в последнее время.


Сергей Тихановский / Reuters

"Последние события в Беларуси подняли серьёзные вопросы относительно уважения властями прав человека и основных свобод своих граждан", — говорит в интервью "Радио Свобода" Петер Стано, пресс-секретарь главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля.

Тихановский и ещё семь человек находятся в изоляторе на Окрестина, куда их привезли из Гродно, где они были задержаны 29 мая после провокации. А Вергилий Ушак переведён в СИЗО № 1 на Володарского. Как известно, возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников милиции. Николая Статкевича превентивно задержали 31 мая и осудили на 15 суток ареста.

Европейские политики считают, что задержанные в Беларуси "должны быть немедленно освобождены, а уголовное и административное преследование против них прекращено".


Стано напомнил, что важно, чтобы власти нашей страны накануне проведения выборов обеспечили свободу собраний и слова для всех граждан.

Офис главы внешней политики ЕС напоминает, что "Европейский Союз стремится к стабильному, демократическому и процветающему будущему Беларуси и её народа" и будет "продолжать работу со всеми заинтересованными сторонами, твёрдо придерживаясь этой цели".
 
Теги: Гродно
 
 
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Брюссель призывает освободить Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других активистов, попавших за решётку в последнее время.
 
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