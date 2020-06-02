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Водитель погиб под колесами своего грузовика в Гомеле

02.06.2020 19:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Гомеле водитель (1976 г.р.) погиб под колесами грузового автомобиля КрАЗ. Об этом сообщает отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел днем  2 июня на ул. Северной. Как сообщается, водитель грузовика остановился у края проезжей части, а затем вышел, чтобы осмотреть транспортное средство.  Однако в какой-то момент КрАЗ начал самопроизвольное движение. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. 


Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

ФОТО: gomel.mvd.gov.by


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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле водитель (1976 г.р.) погиб под колесами грузового автомобиля КрАЗ. Об этом сообщает отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома....
 
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