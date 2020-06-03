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Какие смартфоны дольше всего работают от одного заряда

03.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание PhoneArena опубликовало собственный рейтинг, в котором рассказало о реальном времени работы многих современных смартфонов. Ниже подробнее рассказываем о четырех самых «живучих» устройствах, названных изданием, и заодно показываем их белорусские цены.


Фото: burst.shopify.com

Методика тестирования

Чтобы составить такой рейтинг, редакторы ресурса запускали на смартфонах приложение, имитирующее поведение человека в интернете. Программа переходит по внешним ссылкам и листает страницы в браузере, прямо как настоящий пользователь.

Для проверки времени воспроизведения видео на испытуемых моделях запускали ролики с YouTube на одинаковых настройках. Также тестировали, на сколько процентов разрядятся аппараты после запуска одинаковой игры на одних и тех же параметрах графики в одной интернет-сети.

По итогам всех тестов обозреватели смотрели, за сколько минут смартфон разряжается с 100% до нуля. Все тесты проводились с одинаковой частотой обновления дисплея — 60 Гц. В каждой категории оказался свой победитель — однозначного лидера выявить не получилось. Но многие модели гаджетов повторялись и упоминались чаще остальных. Рассказываем о них чуть подробнее.

iPhone 11 Pro Max


Фото: engadget

Этот гаджет занял первое место по времени работы в браузере, результат составил внушительные 12 часов 54 минуты. С просмотром видео на YouTube и играми все тоже вполне неплохо, но уже не так впечатляюще — соответственно 8 часов 58 минут и 7 часов 30 минут.

Устройство оснащается батарейкой на 3969 мА·ч — приличный объем, пускай и не рекордный. Впрочем, на автономность влияют целый ряд показателей. Мерить ее исключительно объемом батарейки не совсем правильно. Но о хорошей автономности девайса говорили и другие журналисты и блогеры, прирост в этой области становится особенно заметен при переходе с более ранних моделей iPhone.

К другим характеристикам iPhone 11 Pro Max относятся дисплей с OLED-матрицей на 6,5 дюйма, фирменный процессор Apple A13 Bionic, 4 ГБ достаточно быстрой оперативной памяти, а также основная камера с тремя модулями на 12 Мп. Гаджет также оснащается крутыми алгоритмами искусственного интеллекта, за счет которых хорошо снимает даже при недостаточной освещенности (хотя это относится и к другим аппаратам ниже).

Samsung Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20+


Galaxy S20 Ultra

Скажем прямо: в нашем тестировании выдающимися показателями по автономности Galaxy S20 Ultra похвастаться не мог. Скорее наоборот — на одном заряде гаджет держался не слишком долго (четыре-пять часов активного дисплея). Правда, у нас на обзоре побывала версия на процессоре Exynos 990, а не Snapdragon 865. К тому же с того момента дела могли существенно улучшиться с обновлениями прошивки.

Независимо от модификаций Galaxy S20 Ultra во всех версиях оснащается батарейкой объемом в целых 5000 мА·ч. В обычный Galaxy S20+ встроен аккумулятор на чуть менее впечатляющие 4500 мА·ч. В категории серфинга в интернете Galaxy S20+ занял второе место с результатом 12 часов 40 минут, Galaxy S20 Ultra — 12 часов 23 минуты. При просмотре видео, соответственно, результаты таковы: 9 часов 53 минуты и 10 часов 29 минут.

Конечно, в активе «фишки» вроде защиты от воды и пыли, а также eSIM. Последние, впрочем, есть и в iPhone. Но основное различие между Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20+ заключается в размере дисплеев (6,9 и 6,7 дюйма) и основной камере: ультраверсия комплектуется набором фотомодулей с главным датчиком на 108 Мп, обычная — на 12 Мп. А еще различаются «фронталки»: в старшем и младшем аппаратах они соответственно на 40 Мп и 10 Мп.

OnePlus 8


Фото: PhoneArena

Это устройство заняло первое место лишь в одной категории (игры), но зато попало в топ-5 в двух других. Интересно, что речь именно про обычный OnePlus 8, а не его Pro-версию. Смартфон продержался 12 часов 15 минут в серфинге в Сети, 9 часов 37 минут при просмотре роликов на YouTube и 10 часов 16 минут в играх.

Устройство оснащается аккумулятором на 4300 мА·ч, экраном на 6,55 дюйма с матрицей OLED, процессором Snapdragon 865, от 8/128 ГБ памяти, а также набором из камер разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Фронтальный фотодатчик на 16 Мп.

 
 
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Издание PhoneArena опубликовало собственный рейтинг, в котором рассказало о реальном времени работы многих современных смартфонов.
 
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