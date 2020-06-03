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Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СНГ
Источник материала: Партизан
Минск занял третье место в рейтинге лучших городов СНГ для велосипедистов, составленном туристическим порталом ТурСтат.
Первое место эксперты отдали Москве, второе - Санкт-Петербургу, пишет
Рейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, количества популярных велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.
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Минск занял третье место в рейтинге лучших городов СНГ для велосипедистов, составленном туристическим порталом ТурСтат.
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