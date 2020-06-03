Сотрудник ГАИ Гродно доступно объяснил балльную систему (видео)

Источник материала: Вороновская газета

Гродно доступно объяснил балльную систему (видео)" width="598" height="298">



Не важно, пешеход вы или водитель – мы гарантируем вам, что вы непременно узнаете новое для себя. Это совместный проект телеканала «Гродно Плюс» и Управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома. На конкретных примерах ведущие разбирают пункты правил дорожного движения, поведение на дороге и, конечно же, культуру поведения.

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