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Сотрудник ГАИ Гродно доступно объяснил балльную систему (видео)
03.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Не важно, пешеход вы или водитель – мы гарантируем вам, что вы непременно узнаете новое для себя. Это совместный проект телеканала
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Не важно, пешеход вы или водитель – мы гарантируем вам, что вы непременно узнаете новое для себя. Это совместный проект телеканала «Гродно Плюс» и Управления...
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