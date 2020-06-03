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Сотрудник ГАИ Гродно доступно объяснил балльную систему (видео)

03.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сотрудник ГАИ Гродно доступно объяснил балльную систему (видео)Гродно доступно объяснил балльную систему (видео)" width="598" height="298">

Не важно, пешеход вы или водитель – мы гарантируем вам, что вы непременно узнаете новое для себя.   Это совместный проект телеканала «Гродно Плюс» и Управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома. На конкретных примерах ведущие разбирают пункты правил дорожного движения, поведение на дороге и, конечно же, культуру поведения.

https://www.grodnoplustv.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Не важно, пешеход вы или водитель – мы гарантируем вам, что вы непременно узнаете новое для себя.   Это совместный проект телеканала «Гродно Плюс» и Управления...
 
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