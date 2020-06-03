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Мощный шторм «Нисарга» надвигается на индийский город Мумбаи

03.06.2020 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Свыше 10 тысяч человек были эвакуированы в Мумбаи из-за приближающегося циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мощный шторм «Нисарга» надвигается на индийский город Мумбаи

Свои дома покинули жители прибрежных районов города и прилегающих регионов. Вывозят людей в безопасные места и в соседних регионах штата Махараштра, а также Гуджарат.

Мощный шторм «Нисарга» надвигается на индийский город Мумбаи

Власти предупреждают граждан о надвигающемся шторме, советуют не выходить на улицу и быть готовыми к отключению электричества. «Нисарга» – второй тропический циклонный шторм, который обрушится на Индию за последнее время.

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Новости Индии. Свыше 10 тысяч человек были эвакуированы в Мумбаи из-за приближающегося циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Свои дома покинули...
 
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