С 11 по 20 мая на территории города Кобрина и Кобринского района было зарегистрировано 13 преступлений…

Источник материала: Кобринский вестник





…6 из которых связаны с хищением, в том числе 1 – совершено путем использования компьютерной техники.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела внутренних дел задержан 24-летний житель Кобринского района, который подозревается в совершении серии краж. Освободившись в январе текущего года из мест лишения свободы, парень, используя беспечность граждан, совершал кражи оставленного ими в свободном доступе имущества. При этом злоумышленник брал все то, что «плохо» лежало.

Отдел внутренних дел обращает внимание граждан на необходимость обеспечения сохранности своего имущества. Не оставляйте ценные вещи на видном месте. Запирайте двери своего жилища, даже тогда, когда находитесь дома, или «забежали» к соседям. Используйте только надежные и исправные запирающие устройства. Пользуйтесь услугами Кобринского отдела Департамента охраны.

Злоупотребление спиртными напитками стало условием для совершения ряда преступлений. Так, уголовное дело по факту истязания возбуждено в отношении 66-летнего жителя Кобрина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейного скандала причинил своей супруге телесные повреждения, в качестве орудия мужчина использовал различные подручные средства, в том числе металлическую трубу. Уголовное дело за угрозу убийством возбуждено в отношении 32- летнего жителя Кобринского района. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений с сестрой, он затеял с последней ссору, в процессе которой угрожал убийством, обхватив рукой шею и приставив нож.

За угрозу убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления, предусмотрена уголовная ответственность в виде общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Возбуждением уголовного дела закончилась «разборка» двух жителей города. Только в этот раз потерпевшей стороной оказался представитель «сильного» пола, который не смог устоять перед ударами 39-летней кобринчанки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему были причинены менее тяжкие телесные повреждения, которые могли образоваться как минимум от пятнадцати ударов.

В течение недели сотрудниками отдела внутренних дел было выявлено 219 нарушений Правил дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны двое водителей.

Виктор ТУРЧИНОВИЧ, заместитель начальника Кобринского РОВД.