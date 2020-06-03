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Подбираем цвет окон ПВХ
Источник материала: Tut.by
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Способы декорирования оконных систем
Конструкциям из ПВХ можно придать определенный оттенок, применив подходящую технологию. Прочным и эффективным признан коэкструзионный метод. На профиль наносят экструзию: акрил + ПВХ. Материал, соединяясь с декоративным слоем, образует надежный единый элемент. Он способен противостоять выгоранию, растрескиванию, отслаиванию.
Простым и недорогим считается напыление. Такая технология колорирования проводится без использования специального оборудования. Однако обработанная поверхность в меньшей степени противостоит потере яркости и механическим воздействиям. Положительные стороны данного метода — широкий спектр цветов, а также возможность придать матовость и глянец.
На стадии производства оконных систем может проводиться окрашивание суспензией из красящего пигмента и жидкого состава. В таком случае окрашивается не только наружная часть, а весь профиль.
Ламинация представляет собой популярную технику придания изделию нужного цвета и текстуры с помощью специальной пленки. Поверхность ламинируется с обеих сторон, при необходимости можно создать имитацию дерева.
Гармоничное сочетание цвета рам и интерьера
Именно по этому принципу необходимо подбирать цвет пластиковых окон. Это может быть как профиль, оригинально гармонирующий с фасадом, так и профиль контрастного сочетания.
Но чаще всего предпочтение отдается универсальным белым рамам. Пакеты исключительно смотрятся на фасадах, окрашенных в зеленый, серый, синий тона.
Стильно выглядят
Существуют правила, как подобрать цвет пластиковых окон. Сегодня цветовая палитра — довольно обширная. Но следует запомнить, что уютную и комфортную атмосферу создают теплые тона, ощущение бодрости и свежести придают холодные.
Поэтому для спален идеально подходят оконные системы голубых и зеленых оттенков. В веселее жизнерадостные расцветки лучше окрасить профили в детской комнате. А вот кухню и столовую можно оформить ярко.
Есть еще несколько советов, к которым лучше прислушаться.
Так, если помещение небольшое, поделенное на секции, то удачным вариантом станут светлые, пастельные рамы. Модный хай-тек-стиль эффектно подчеркнут конструкции серого оттенка. А чтобы стеклопакеты ярких тонов гармонично вписались в интерьер, выбрать их нужно на полтона светлее стен, мебели, пола. И еще нужно запомнить, что цветовая окраска по-разному проявляется на стекле, текстиле, пластике, бумаге.
Немного о фурнитуре
При монтаже стеклопакетов используется фурнитура. Хоть выбор ее не так велик, но если творчески и с фантазией подойти к данному вопросу, то можно найти оригинальные решения. Элементы декорирования: ручки, петли, уплотнители — выбираются как в тон, так и в контраст с рамой.
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