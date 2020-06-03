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Подбираем цвет окон ПВХ

03.06.2020 20:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


На смену оконным рамам из дерева давно пришли новые, более усовершенствованные и практичные стеклопакеты. Первоначально их выпускали только белого цвета. Но с течением времени цветовая окраска рам стала более разнообразной. Цветной профиль позволяет хозяевам и дизайнерам применять более изысканные идеи в оформления домов и квартир. Но некоторые потребители не знают, как подобрать цвет пластиковых окон, чтобы придать своему жилью неповторимый дизайн.

Содержание:

♦ Способы декорирования оконных систем
♦ Гармоничное сочетание цвета рам и интерьера
♦ Немного о фурнитуре

Способы декорирования оконных систем


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Конструкциям из ПВХ можно придать определенный оттенок, применив подходящую технологию. Прочным и эффективным признан коэкструзионный метод. На профиль наносят экструзию: акрил + ПВХ. Материал, соединяясь с декоративным слоем, образует надежный единый элемент. Он способен противостоять выгоранию, растрескиванию, отслаиванию.

Простым и недорогим считается напыление. Такая технология колорирования проводится без использования специального оборудования. Однако обработанная поверхность в меньшей степени противостоит потере яркости и механическим воздействиям. Положительные стороны данного метода — широкий спектр цветов, а также возможность придать матовость и глянец.

На стадии производства оконных систем может проводиться окрашивание суспензией из красящего пигмента и жидкого состава. В таком случае окрашивается не только наружная часть, а весь профиль.

Ламинация представляет собой популярную технику придания изделию нужного цвета и текстуры с помощью специальной пленки. Поверхность ламинируется с обеих сторон, при необходимости можно создать имитацию дерева.

Гармоничное сочетание цвета рам и интерьера


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Именно по этому принципу необходимо подбирать цвет пластиковых окон. Это может быть как профиль, оригинально гармонирующий с фасадом, так и профиль контрастного сочетания.

Но чаще всего предпочтение отдается универсальным белым рамам. Пакеты исключительно смотрятся на фасадах, окрашенных в зеленый, серый, синий тона.

Стильно выглядят окна ПВХ в Минске антрацитового, светло-серого, графитового оттенка. Когда здание построено в «нестареющем» классическом стиле, экстерьер будет подчеркнут ПВХ коричневой, шоколадной, кремовой покраски. Для дома из натурального дерева оптимальным решением станут ламинированные конструкции, имитирующие соответствующий природный рисунок.

Существуют правила, как подобрать цвет пластиковых окон. Сегодня цветовая палитра — довольно обширная. Но следует запомнить, что уютную и комфортную атмосферу создают теплые тона, ощущение бодрости и свежести придают холодные.

Поэтому для спален идеально подходят оконные системы голубых и зеленых оттенков. В веселее жизнерадостные расцветки лучше окрасить профили в детской комнате. А вот кухню и столовую можно оформить ярко.

Есть еще несколько советов, к которым лучше прислушаться.

Так, если помещение небольшое, поделенное на секции, то удачным вариантом станут светлые, пастельные рамы. Модный хай-тек-стиль эффектно подчеркнут конструкции серого оттенка. А чтобы стеклопакеты ярких тонов гармонично вписались в интерьер, выбрать их нужно на полтона светлее стен, мебели, пола. И еще нужно запомнить, что цветовая окраска по-разному проявляется на стекле, текстиле, пластике, бумаге.

Немного о фурнитуре


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

При монтаже стеклопакетов используется фурнитура. Хоть выбор ее не так велик, но если творчески и с фантазией подойти к данному вопросу, то можно найти оригинальные решения. Элементы декорирования: ручки, петли, уплотнители — выбираются как в тон, так и в контраст с рамой.

Чтобы подобрать цвет пластиковых окон и заказать понравившийся вариант, обращайтесь в компании каталога TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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