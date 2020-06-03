«Никто не сказал - иди борщ вари». Как минчанка построила сама себе классную дачу

Источник материала: Tut.by

«Мне всегда очень обидно, когда я вижу, как обустраивают дома и участки европейцы и какое безвкусие творится на наших дачах и в частном секторе», — говорит минчанка Ольга, которая превратила строительство своего дачного домика в хобби. У человека стороннего во время общения с ней может возникнуть чувство диссонанса — перед вами хрупкая девушка, которая со знанием дела рассказывает о роли укосин в каркасе, о свайном фундаменте и на скорости 60 км/ч определяет материал кровли. Мы заехали к ней в гости, чтобы оценить дом, который она себе построила.

Участок в ТС

Однажды минчанка Ольга решила, что ей нужна дача. Образ, как она должна выглядеть, нашелся в интернете — это была обычная картинка каркасного домика в Канаде. У решительного и целеустремленного человека реализация мечты начинается сразу после «визуализации». А так как Ольге решительности не занимать, то она сразу приступила к делу.



Канадский проект для дачи

Первое, что она сделала, — купила подходящий под ее цели участок. Это 10 соток в садовом товариществе на небольшом удалении от Минска. Рядом нет других дач, соседняя деревушка небольшая и тихая, вокруг лес — расположение идеальное. Кроме того, ТС новое и здесь нет проблем с дорогой, электричеством и водопроводом.

«Буду строить сама»

Дальше в этой истории могла появиться строительная фирма, которая бы построила дом, и все остались довольны.

— Я обращалась в несколько фирм, которые занимаются строительством каркасных домов, — рассказывает Ольга. — Большинство из них теряли ко мне интерес, когда понимали, что в строительстве я разбираюсь. Настораживало, что люди, отвечающие за строительство моего дома, не могут внятно и подробно ответить на технические вопросы. Была на выставочной площадке одной стройкомпании, которая позиционирует себя как крупный производитель каркасных домов. Там меня неприятно удивили две вещи: даже выставочные образцы были собраны не идеально, а менеджеры на все вопросы отвечали, мол, берите, что есть. Такой подход к делу совсем не придает уверенности в том, что мой дом будет сделан качественно и так, как я хочу.





Ольга объездила немало разных объектов в агрогородках, поселках и дачных кооперативах.

— Изучая опыт людей, поняла, что цена ошибки при строительстве каркасного дома может быть очень большой, — рассказывает Ольга. — Мне рассказывали реальные истории, когда люди заказывали дома под ключ, а когда расшивали стены через три месяца, то обнаруживали, что грибок уже все внутри съел. Или когда вскрывают пол, а там плавают головастики. Или когда фронтоны держатся только за счет внутренней обшивки мансарды.

Но даже зная о возможных проблемах, Ольга не отказалась от идеи строить именно каркасный дом.

— Блочный дом — это дороже и дольше, — объясняет она. — Ну и вопрос: если это сезонный дом-дача, зачем вам мощные и дорогие стены, растянутые во времени сроки строительства? В этом плане каркас выглядит предпочтительнее.

Но, обладая таким большим багажом знаний и историй, Ольга для себя решила, что не доверит никому строить свой дом под ключ.

— Решила строить сама и влиять на то, что я хочу получить за свои деньги, — говорит она. — И я на время строительства стала прорабом, снабженцем и авторским надзором в одном лице. Соответственно, строительная компания мне уже стала не нужна, стала искать строительную бригаду.

Проект на коленке

Но не все планы сбываются в полном объеме. Первоначальный проект дома, хоть и был хорошо продуман, имел разработанный нанятым конструктором раздел деревянных конструкций, так и остался нереализованным и сейчас хранится за стеклом. Планы пришлось изменить сразу после того, как был сделан расчет стоимости фундамента.

Изначально планировалось, что он будет свайно-ростверковый, так как грунты на участке глинистые. Подсчеты показали, что он «съест» половину всего бюджета строительства. Ольга пришла к выводу, что оставшейся суммы на остальное не хватит и она рискует получить дачу-долгострой с очень туманными перспективами.

— В итоге я отказалась от своего канадского проекта, но этот этап и потраченные деньги на проектирование я воспринимаю как хорошее обучение по курсу строительства, — говорит она.

Но от строительства дома Ольга не отказалась — просто решила сделать его в два раза меньше.

— Новый проект нарисовала чуть ли не на коленке, — говорит она. — Просто нарисовала конфигурацию с размерами и отдала своим строителям.





Проект оказался проще в реализации — это просто коробка под двускатной крышей. Размеры дома с террасой — 6×8 метров, жилая часть — 6×6 метров.

Строителей же Ольга нашла по сарафанному радио — это два плотника, которые занимались строительством деревянных домов и бань. Они ей сразу понравились — без вредных привычек, спокойные, порядочные.

Сама себе прораб

Чтобы сэкономить, Ольга отказалась от свайно-роствекового фундамента в пользу свайно-винтового.

— Говорят, что дома на сваях — это домики на курьих ножках, но я уверена, что он простоит столько, сколько нужно, — говорит Ольга. — А по стоимости сваи обошлись чуть ли не в три раза дешевле. Первую сваю закрутили десятого июля.





Объем всех необходимых пиломатериалов для каркаса строители рассчитали сами. Они же отбирали нужные доски и брусы на лесопилке. Дерево использовали естественной влажности, на техсушку в бюджете денег не было.

Основные параметры сооружения задавала Ольга. По ее подсчетам, для дачного дома достаточно толщины утепления 200 мм в полу, 150 мм в стенах и потолке.

— Кое-что пришлось менять на ходу, — рассказывает Ольга. — Изначально расстояние между стойками каркаса закладывалось под закупленный уже на полдома утеплитель Paroc. И тут я понимаю, что для второй половины можно купить утеплитель «Технониколь» по более низкой цене. Но проблема была в том, что он на сантиметр по ширине отличается от Paroc. Моим строителям пришлось изменять на этот сантиметр шаг между стойками. Вот и получилось, что две стены с одним шагом между стойками, две другие — на сантиметр шире.

Ольга знает назначение каждого гвоздя в своем в доме и может подробно описать технологию монтажа любой конструкции.





— Меня пытались переубедить и отказаться от деревянных полов по деревянным лагам, мол, такой пол будет «гулять», — говорит она. — Но на деле все оказалось по-другому. По лагам идет черновой настил из досок, на нем лежит слой толстой фанеры 18 мм — она мне досталась за три копейки, так как эта фанера бэушная, раньше использовалась как крышка для ящиков в морских перевозках. В санузле уложена ЦСП. Благодаря этим материалам конструкция полов получилась довольно жесткой.





Цоколь же Ольга не планирует зашивать. Скорее всего, под домом будет отсыпана подушка из песка, сверху застелена пленка от прорастания травы и засыпано все гравием. Отмостка также будет гравийной. В проекте — сделать подсветку снизу дома и под террасой. В темное время он будет как бы парить над землей.



В подполье и внутрь каркаса не проскочит даже самая маленькая мышь — Ольга затянула металлической сеткой с мелкой ячейкой всю площадь нижней части дома

Для крыши Ольга выбрала металлочерепицу. До этого рассматривала разные варианты на других домах — говорит, что теперь на скорости 60 км/ч может отличить, модульная или листовая черепица лежит на крыше.

От металла на крыше ее отговаривали — мол, во время дождя будет барабанить. Но, как и в случае с полами, советчики были посрамлены — звук есть, но он совсем не напрягает.

— Отговаривали и от черного цвета в пользу коричневого, а в качестве аргумента приводили довод, что крыша будет сильно греться, — смеется Ольга. — А темно-коричневый не будет нагреваться?

Изначально планировалось, что терраса из лиственницы 2×6 метра будет полностью открытой, но в процессе Ольга решила, что ее стоит все же прикрыть с улицы. Для этого было решено сделать горизонтальную решетку из деревянных брусков.

— Их отшлифовала и частично сама прикрутила, — говорит хозяйка дачи. — Доделывали, правда, строители.



Для фасада Ольга выбрала имитацию бруса. Пропитка финская, наносилась строго по технологии

Когда пришел черед устанавливать окна, владелица поняла, что белые окна ПВХ не подходят, поэтому пришлось выделить из бюджета чуть больше денег на одностороннюю ламинацию профиля. Сэкономить удалось на входной двери.

— Красивая и качественная металлическая дверь стоит дорого, дешевая выглядит плохо и быстро гниет, — объясняет свое решение Ольга.

Поэтому она выбрала дверь из ПВХ со стеклопакетом — выглядит хорошо и вписывается в общий вид дома. Логика понятна: в плане безопасности неважно, железная дверь или нет, если рядом есть окна от пола до потолка.





— Кстати, про большое окно из кухни на террасу у нас анекдот получился, — рассказывает Ольга. — Когда я сказала ребятам, что хочу здесь окно в пол, один строитель спросил, а зачем тебе такое большое? Я им нарисовала картину: я в длинном свитере и вязаных носках на пушистом коврике сижу с бокалом вина и смотрю на улицу. А там октябрь, туман и видно только 30 см над землей. И там бежит заяц. Строители тогда посмеялись, а в октябре, когда дом сдали, мы стоим у этого окна, разговариваем, и тут видим, как по двору прыгает заяц. Теперь, когда встречаемся, мне говорят: «А мы видели вашего зайца».

Инженерные сети

Водопровод в товариществе центральный, всесезонный. А вот с канализацией дела обстоят хуже: грунты глинистые, высокий уровень грунтовых вод, поэтому делать септик из бетонных колец не вариант, в нем будет постоянно стоять вода. Плюс здесь водоохранная зона — рядом ручей, бобры. Поэтому Ольга решила вопрос по старинке — закопала на участке герметичную емкость на 15 кубов.

— Я ее называю подводная лодка, — рассказывает Ольга. — Ее нашла по объявлению, вывезла из-под Могилева на эвакуаторе.

Стоит отметить продуманность порядка работ по прокладке коммуникаций: к моменту вкручивания свай все коммуникации были подведены под землей к месту ввода в будущий дом.



Все вводы коммуникаций, электробойлер и электрощит спрятаны в техпомещении между ванной и кухней

— Электрик у меня был очень ответственный и классный, — рассказывает Ольга. — Редкий специалист будет звонить и говорить, что мне не нравится, как выглядит щиток, который ты купила, давай поменяю на более подходящий. План разводки электрики, который я ему сделала, можно считать «шедевральным». Все линии на листе бумаге я нарисовала цветными карандашами — у каждого кабеля свой цвет и пояснение, какого он сечения, к какой точке идет. Было много смеха, но человек получил четкое техзадание.





Одно из пожеланий Ольги по электрике — чтобы в стенах не было распаечных коробок. Каждая точка «сидит» на отдельном автомате, то есть кабель от него в металлической гофре отдельно протянут к каждой розетке. Это сделано для того, чтобы в случае выхода из строя одной линии, не было проблем со всеми остальными. Это позволяет оставлять включенным в сеть только один бытовой прибор, например, холодильник. В домовом щитке дополнительно установлено реле напряжения, которое защищает бытовую технику от скачков напряжения в сети.

— Возможно, за электрику я переплатила, но это был мой пользовательский запрос, и я получила то, что хотела, — говорит Ольга.

В доме можно будет жить и зимой — отапливаться он будет несколькими электроконвекторами.

А разве можно дешевле?

Внутреннее пространство по изначальному проекту делилось на несколько помещений перегородками и имело стандартные потолки.

— В последний момент остановилась — стоп, я же мечтала о студии, общем пространстве и высоких потолках, — говорит Ольга. — Поэтому «снесла» в своем чертежике лишнюю стену и потолок.

Строители согласились, что можно убрать потолок и балки, кроме одной, которая делит дом пополам. Это технологически необходимая деталь, и без нее никак. Хозяйке дома пришлось немало поломать голову, как ее обыграть. Сначала она продумывала различные варианты стеллажей, которые бы зонировали пространство, но ни один из них ей не понравился.

— В итоге додумалась до решения с передвижной перегородкой, которая крепится к балке специальным механизмом для амбарных дверей, — рассказывает Ольга. — При необходимости ее можно сдвинуть в сторону. Полотно — это мое ноу-хау, решение очень эффектное и в то же время недорогое. Его сделали строители из имитации бруса. Работа стоила 50 рублей, сам механизм — 180 рублей, плюс стоимость имитации бруса.





Каким быть интерьеру, Ольга придумала заранее, в интернете нашла бесплатную программку-планировщик и набросала себе условный дизайн и планировку.

— Когда вкручивались сваи, я уже знала, какая будет в доме стоять кровать, — говорит Ольга. — То есть у меня была вся картинка, что где и как будет. Поэтому я знала, что мне нужно купить. Стройка для меня стала своеобразным соревнованием и азартной игрой — выхватить что-то качественное по низкой цене на акции или распродаже. Например, я знала, какая мне нужна плитка, и я дождалась акции в салоне «Керамин», чтобы ее купить. Собиралось все в хаотичном порядке, но так как я знала, что мне нужно, лишнего ничего не приобреталось.

Так на распродаже покупался стальной поддон для душевой, плитка для стен за полцены, смесители и умывальник по акции. Люстры приехали из Москвы — они уже сняты с производства и обошлись всего в 300 рублей за две — по словам Ольги, у нас похожие обошлись бы в 400 рублей каждая.

Ламинат польский из российской «Касторамы» обошелся в 11 рублей за «квадрат», оттуда же приехали холодильник, сантехника.





Многие предметы интерьера создавались руками Ольги. Например, подставку для умывальника она нашла в объявлениях на «барахолке» — раньше это была чугунная станина от старой швейной машины. Ее Ольга почистила и покрасила. Столешницу вырезали под размеры в столярной мастерской из деревянного подоконника. В итоге получился оригинальный умывальник.





— Стулья распродавал пивной бар в Уручье, — рассказывает о своих интерьерных находках Ольга. — Если покупать новые, то каждый бы из них сто рублей стоил, а так они мне достались за копейки. Взяла напрокат шлифмашинку, почистила, покрасила и покрыла лаком. Теперь у меня два новых барных стула. Осталось сварить металлические ноги для барной стойки.





Кухню с синим фасадом изготовили по индивидуальному заказу — стояла задача спрятать всю бытовую технику — СВЧ, мультиварку, стиралку. И чтобы цвет был непременно синий. Фартук сделан из остатков ламината. Ольга говорит, что кухонщики сделали ей хорошую скидку — просто так.

Ну и во сколько обошелся дом? На все про все Ольга потратила 16 тысяч долларов (без стоимости участка). Она говорит, если бы все покупала по розничным ценам, то дом обошелся бы прилично дороже. С другой стороны, если бы она сэкономила на качестве материалов, электрике, окнах, пропитке для фасада и интерьера, то получилось бы дешевле.

Только позитив

История Ольги уникальна еще и тем, что от нее мы не услышали жалоб на строителей. Совсем.

— Мне повезло — все, с кем мне пришлось работать, показали себя только с лучшей стороны, и я могу их смело рекомендовать, — утверждает Ольга. — Косяков по дому нет, есть только мои мелкие придирки. Например, заставила подравнять фугу. Мои плотники сделали в доме все, кроме окон и электрики. Кто-то удивится, но этим ребятам было не без разницы, как и что будет строиться и выглядеть. Постоянно подсказывали идеи, как сделать лучше. С ними была сразу оговорена сумма за работу — я сказала, что я хочу, они выставили цену. И стоимость в сторону увеличения не изменилась. И я ни разу не унижала их пересчетами строительных материалов — понятно было, что эти люди просто не могут обмануть. Когда не хватало какого-то одного уникального болта, а продается он фасовкой по 100 штук, они могли принести из своих запасов, чтобы я не тратилась. Мои строители после завершения моего дома сразу же нашли новых заказчиков на соседней улице, их передают из рук в руки.





Ольга говорит, что частное домостроение, красивая дача для отдыха — это огромный пласт безумно интересных идей, которые она постепенно претворяет в жизнь.

— Изначально было мнение, что раз я полезла в мужскую сферу деятельности, то ко мне будут относиться скептически, снисходительно, — говорит Ольга. — Но нет, наоборот, всегда со стороны мужчин была помощь, никто не сказал — чего ты сюда лезешь, иди борщ вари. Процесс был в удовольствие, и я буду скучать. Появилось огромное желание рассказывать и показывать людям, что мечты сбываются, что нет ничего невозможного.