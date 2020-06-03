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В Испании поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль

03.06.2020 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В испанском муниципалитете Самора произошла крупная железнодорожная авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Испании поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль

Поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль. От сильного удара состав сошёл с рельсов. Два человека  погибли. Серьёзные травмы получили машинисты.

В Испании поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль

Пострадавших уже доставили в больницу. В момент ЧП в поезде находились более сотни пассажиров. Никто из них не пострадал.

В Испании поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль

На месте инцидента работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить детали произошедшего.

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Новости Испании. В испанском муниципалитете Самора произошла крупная железнодорожная авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Поезд врезался в...
 
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