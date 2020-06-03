До 3 500 рублей на человека. Детские тренеры получили щедрые премии

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» и заместителя председателя федерации хоккея Дмитрий Басков рассказал , что детские тренеры по всей Беларуси получили премии, размер которых составил до 3 500 белорусских рублей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Вопрос материального стимулирования специалистов, которые работают с детьми, всегда стоял достаточно остро. Заработать деньги в детском хоккее невозможно, эта профессия — для подвижников, влюбленных в свое дело. Понимая это, несколько лет назад совместно с нашими друзьями из БСБ-Банка мы задумались над тем, как можем помочь этим людям, поддержать их финансово, ведь не секрет, что зарплаты в детско-юношеских школах, особенно на периферии, не самые высокие.

Добро на проект дал президент — и мы приступили к реализации. БСБ-Банк изыскал средства, была разработана специальная система, по которой происходит оценка работы того или иного тренера и ему выплачивается соответствующая премия по итогам сезона. При этом мы учли, что региональным школам тяжело на равных конкурировать с „Динамо“ или „Юностью“, поэтому критерии оценки достаточно разнообразные — не только место в турнирной таблице. Уверен, что премии БСБ-Банка, который выделил на это более 600 тысяч рублей, стимулируют настоящих профессионалов оставаться в школах и работать на будущее отечественного хоккея. Премии размером до 3500 рублей заработали 283 наставника», — сказал Басков.

В сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась этой весной, тренеры детско-юношеских школ приняли решение поддержать тех, кто сейчас на передовой бьется с вирусом, и договорились, что по 10% от премии они перечислят на благотворительный счет Республиканского Центра организации медицинского реагирования для борьбы с распространением COVID-19

Отметим, что генеральный директор «Динамо» входит в наблюдательный совет БСБ-Банка.