Под Ивацевичами грузовик насмерть задавил пенсионерку

Источник материала: ОНТ

Пенсионерка стала жертвой ДТП в Ивацевичском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Несчастный случай произошел 2 июня в 25:45 на территории молочно-товарной фермы. Согласно данным следователей, 69-летний водитель грузовика совершал разворот, после чего он начал движение вперед. Именно тогда он и совершил наезд на 64-летнюю женщину.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

В отношении водителя теперь возбуждено уголовно дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Следователями проведён осмотр места ДТП, допрошен подозреваемый, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы

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