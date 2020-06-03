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Под Ивацевичами грузовик насмерть задавил пенсионерку
Источник материала: ОНТ
Пенсионерка стала жертвой ДТП в Ивацевичском районе. Об этом
Несчастный случай произошел 2 июня в 25:45 на территории молочно-товарной фермы. Согласно данным следователей, 69-летний водитель грузовика совершал разворот, после чего он начал движение вперед. Именно тогда он и совершил наезд на 64-летнюю женщину.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
В отношении водителя теперь возбуждено уголовно дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Следователями проведён осмотр места ДТП, допрошен подозреваемый, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы
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Пенсионерка стала жертвой ДТП в Ивацевичском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Несчастный случай произошел 2 июня в 25:45 на территории...
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