Крупнейший медицинский комплекс будет построен в Бресте

Источник материала: ОНТ

Бресте" class="one-news__figure-img">

В Бресте медуслуги станут еще доступнее. В областном центре возводят крупнейший медицинский комплекс.



Все работы на участке согласно графику. Уже есть фундамент, приступают к строительству перекрытий и стен. Объект нужный – строится по поручению Президента. В новом Заречном микрорайоне - больше 100 тыс. жителей, в основном молодые и многодетные семьи, а своей поликлиники нет. Население обслуживается на участках, разбросанных по городу. Новое учреждение станет одним из самых больших в городе. Спроектировано по принципу многопрофильного комплекса, всё в одном: поликлиника для взрослых и детей и акушерский корпус.

Детская поликлиника рассчитана на 600 помещений в смену, почти на столько же - взрослая, этого достаточно, даже с учетом развития Заречного микрорайона. Сдать комплекс собираются в 2023 году. Одновременно в Бресте реконструируют детскую областную больницу, она станет больше на корпус.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram