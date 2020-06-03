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Крупнейший медицинский комплекс будет построен в Бресте

03.06.2020 16:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Бресте медуслуги станут еще доступнее. В областном центре возводят крупнейший медицинский комплекс.

Все работы на участке согласно графику. Уже есть фундамент, приступают к строительству перекрытий и стен. Объект нужный – строится по поручению Президента. В новом Заречном микрорайоне - больше 100 тыс. жителей, в основном молодые и многодетные семьи, а своей поликлиники нет. Население обслуживается на участках, разбросанных по городу. Новое учреждение станет одним из самых больших в городе. Спроектировано по принципу многопрофильного комплекса, всё в одном: поликлиника для взрослых и детей и акушерский корпус. 

Детская поликлиника рассчитана на 600 помещений в смену, почти на столько же - взрослая, этого достаточно, даже с учетом развития Заречного микрорайона. Сдать комплекс собираются в 2023 году. Одновременно в Бресте реконструируют детскую областную больницу, она станет больше на корпус.

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Теги: Брест
 
 
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В Бресте медуслуги станут еще доступнее. В областном центре возводят крупнейший медицинский комплекс. Все работы на участке согласно графику. Уже есть фундамент,...
 
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